El PP pide aportaciones del PSOE y Cs "sin bloquear" a su propuesta para "mejorar" el sistema de pensiones

17/01/2018 - 14:28

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha pedido este miércoles a PSOE y Cs que hagan aportaciones y se sumen a las propuestas populares "sin bloquear" para "mejorar" el sistema de pensiones, así como a la prisión permanente revisable y la revisión de los sueldos de policías nacionales y guardias civiles para equiparar a fuerzas de seguridad autonómicas, con el fin de que "se puedan poner en marcha lo antes posible".

CÓRDOBA, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, acompañado por el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, tras un encuentro con el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Maroto ha resaltado que el PP ha decidido "tomar las riendas" de la agenda social en el país, destacando en este caso los tres citados asuntos "abordados con otros colectivos".

En este sentido, ha explicado sobre la propuesta de las pensiones que "la crisis económica ha dejado a muchas personas en una situación muy compleja durante los años de la crisis, que a pesar de que muchas personas se mantenían en el mercado laboral, lo hacían con sueldos más bajos o han pasado por expedientes de regulación de empleo y algunos no han tenido esa suerte y han pasado por situaciones de desempleo".

De este modo, "si se quiere tener más pensiones dignas, hay que hacerlo también pensando en los futuros pensionistas de las próximas generaciones", ha apuntado Maroto, quien ha detallado que la propuesta del PP es que "el modo de cálculo de esas pensiones, de forma siempre voluntaria por parte del futuro pensionista, pueda hacerse eligiendo los años de cotización que mejor le vengan al trabajador y no solamente los últimos necesariamente", porque "a lo mejor los últimos son los peores de su vida laboral, especialmente en un país como España que sale de una crisis económica".

Esa propuesta, ha añadido, "se ha hecho escuchando a muchos colectivos y que necesita ser refrendada en el Pacto de Toledo sin duda, con un apoyo mayoritario", de ahí que pida a PSOE y Cs que, "lógicamente respetando sus diferencias", hagan las aportaciones que consideren oportunas, incluso aspectos de mejora y que puedan ser debatidos, pero "con el propósito de sacarlo adelante, porque es justo y digno".

Asimismo, les ha instado a que "no bloqueen y no busquen excusas para decir que no a la primera", porque, a su juicio, "no sería justo para todos los trabajadores y trabajadoras que han pasado los años de la crisis y que tienen que tener dentro de unos años una pensión lo más digna posible".

Por tanto, ha señalado que la propuesta que ha hecho la ministra de Empleo, Fátima Báñez, está "bastante detallada", pero "de aquí a que pueda materializarse tiene que desarrollarse un espacio de consenso con los agentes sociales y económicos y con el resto de partidos", de manera que se está "en el punto de partida".

En su opinión, "es un gran acierto en materia social que las pensiones tengan en cuenta lo que ha pasado en el país con una crisis económica que ha hecho que muchos trabajadores tengan cotizaciones inferiores en estos últimos años y que por tanto a la hora de calcular las pensiones se tenga en cuenta esta situación desgraciada para el conjunto de España", pero que "puede solventarse y mejorarse con esta propuesta en positivo", ha elogiado.

LA HUCHA DE LAS PENSIONES

Preguntado por cómo se garantizaría la hucha de las pensiones, el popular ha dicho que "es una cuestión adicional", porque "lo abordado en la propuesta afecta individualmente a los trabajadores para que su pensión también individual sea más digna y justa", si bien "en el lado colectivo, que es el conjunto del pago de las pensiones, hay otra receta que el PP también ha propuesto".

Así, ha recordado que esperan que "antes del año 2019 haya en España 20 millones de personas trabajando y además con empleos de calidad", de forma que "si es así, hay más personas cotizando y hay más ingresos a la Seguridad Social", por lo que "la respuesta que da el PP a esta otra cuestión es el empleo", ha declarado.

En este caso, ha asegurado que "hoy el PP es un partido que defiende con solvencia esas dos cuestiones y hay que hacer realidad lo que se prometió hace tres años", que "antes del año 2020 haya 20 millones de españoles trabajando", algo que "afortunadamente, gracias al esfuerzo colectivo, esa cifra se puede adelantar un año y que sea en 2019", según los pronósticos de los populares. Por tanto, "si hay 20 millones de españoles trabajando hay cotizaciones para sustentar el sistema de pensiones", ha enfatizado Maroto.

Por otra parte, cuestionado por la opinión de la diputada del PP Celia Villalobos, quien ha afirmado que hay muchas personas que llevan "más tiempo cobrando la pensión del que han estado trabajando", el popular ha comentado que "son maneras distintas de hablar de una misma realidad". Y es que, ha agregado, "efectivamente la situación de la vida laboral y la esperanza de vida en el país y el conjunto de Europa y el mundo es distinta hoy" y supone "un debate que está abierto y que se ha dicho por parte de otros muchos miembros del PP y otras formaciones".

En cualquier casi, ha aseverado que "solo trabajando con los colectivos y desde la perspectiva de consensuar posturas se puede avanzar", de modo que "el PP ha decidido enmarcar agenda con temas como los tres planteados, que son absolutamente debate en la calle y que son demandas sociales, para mejorar la España de los próximos años", por lo que "si no se resuelve esto pronto y no se hace de forma consensuada, no se estará dando la respuesta que la sociedad exige", ha argumentado el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP.