Cataluña. torrent pide que la democracia y la convivencia rijan la nueva legislatura en cataluña

17/01/2018 - 14:20

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pidió este miércoles que la democracia y la convivencia sean los principios que rijan la legislatura que comienza en la comunidad, más allá de las convicciones de cada cual y en aras del entendimiento.

Lo dijo en su primera intervención como presidente del Parlamento después de ser elegido con los votos de Junts per Catalunya y ERC frente al candidato de Ciudadanos, José María Espejo, apoyado también por PSC y PP, mientras que los diputados de Catalunya En Comú-Podem votaron en blanco.

Torrent agradeció el respaldo de quienes le votaron, y a quienes no lo hicieron les dijo que intentará ganarse esa confianza durante su mandato porque tiene el "firme compromiso de trabajar para todos los diputados de la Cámara".

Frente a quienes destacan su juventud, aseguró que es síntoma del relevo "natural y necesario" en los espacios de decisión y responsabilidad política, y subrayó también que el honor y la responsabilidad que comporta ejercer ese cargo son ahora mayores por el "contexto complejo y anómalo" al que debe hace frente.

Recordó, en ese punto, que tres diputados electos se encuentran en prisión preventiva, dos de ellos desde hace 76 días y otro 93, en opinión de muchos juristas de forma "absolutamente injustificada" impidiendo con ello el ejercicio de sus derechos políticos, y no solo los suyos sino los de sus votantes. Otros cinco, entre ellos Carles Puigdemont, añadió, están en Bruselas advertidos de recibir "ese mismo trato" si regresan.

Considera por ello que no sería "responsable" por su parte comenzar el mandato como presidente del Parlamento de Cataluña sin denunciar "contundentemente" esa situación, ya que su deber es defender el derecho de expresión de todos, "completamente todos", de los que están en el Parlamento, pero especialmente de quienes "no pueden estar".

Torrent subrayó también que el Ministerio de Hacienda tiene intervenidas las finanzas de Cataluña y está vigente el artículo 155 de la Constitución, por el cual el Gobierno del Estado disolvió el Parlamento, convocó elecciones y cesó al Gobierno de la Generalitat. En ese escenario "sin precedentes democráticos", dijo, el primer paso tiene que ser "poner fin inmediamente" a esa intervención y recuperar la normalidad institucional necesaria para que las instituciones estén realmente al servicio de los ciudadanos.

Corresponde a los grupos políticos fijar la agenda y el rumbo político de los últimos años, aseguró, pero "en lo que depende de mí trabajaré incansablemente para que la política vuelva a situarse en el centro". "Conjurémonos", dijo a los diputados, para recuperar las instituciones y ponerlas cuanto antes al servicio de la ciudadanía, sin olvidar que las urnas son "nuestro origen" y "nada que no implique respetar ese resultado es asumible en términos de integridad democrática".

RESPETO A TODOS LOS DIPUTADOS

Torrent se marcó como objetivo que la Cámara sea "aliada" de todas las personas que en Cataluña sufren con mayor intensidad la crisis económica y la desigualdad, y apeló a su experiencia como alcalde para asegurar que seguirá tendiendo la mano "a todos sin excepción". A cambio pidió "colaboración y voluntad franca de ayudar en el buen gobierno" de la institución, y exigió "respeto" a la institución, a todos y cada uno de los diputados y a los votos de los ciudadanos.

Aseguró que no piensa renunciar a su patrimonio político, pero que más allá de las convicciones de cada cual "hay unos principios", que en su opinión son "la democracia y la convivencia", que deben ser ejes centrales del día a día en la Cámara.

Subrayó que se propone también contribuir a "coser" la sociedad catalana mediante esos dos mismos principios, y agradeció a todos sus antecesores la defensa permanente de la institución, de la que puso como ejemplo particular a Carme Forcadell. En el Parlament, dijo, "se tiene que poder hablar de todo. ¿Para qué sirve un Parlamento si no es para dar voz a todos los diputados?".

Cuando un debate está presente en la sociedad y forma parte de los "deseos de la mayoría", concluyó, es "imprescindible" que pueda tener cabida en el Parlamento. Quienes creemos en la democracia, añadió, "nunca debemos tener miedo de ella" y nunca deben renunciar al debate y a la palabra como métodos para contrastar puntos de vista y buscar "espacios de confluencia".

Anunció que continuará la costumbre instaurada por Forcadell de permitir que todos los grupos asistan a la reunión de la Mesa aunque no formen parte de ella, y expresó su deseo de no comenzar ninguna sesión plenaria más lamentando un crimen de violencia machista. "No nos podemos permitir ni un caso más", proclamó.

Torrent concluyó su intervención llamando a todos los diputados a ponerse al servicio de los ciudadanos y contribuir a la "esperanza" de un pueblo que siempre persiste y acaba logrando sus objetivos. "Viva la democracia y viva Cataluña", proclamó para finalizar, antes de dar paso al himno nacional de Cataluña para levantar la sesión constitutiva del Parlamento.

(SERVIMEDIA)

17-ENE-18

CLC/caa