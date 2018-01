Barcelona anula los expedientes de los funcionarios municipales depurados por el franquismo

17/01/2018 - 15:04

El Gobierno de Colau asegura que el 'top manta' esta "mucho más contenido" que en otras etapas

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición de ERC para anular todos los expedientes municipales de depuración de los funcionarios municipales víctimas del franquismo, una propuesta que ha prosperado con el apoyo de todos los grupos, excepto la abstención del PP.

La propuesta también pide hacer pública la magnitud de la depuración franquista e informar de esta medida a las personas "represaliadas" y a sus familias, y el portavoz de ERC en el consistorio, Jordi Coronas ha recordado que 7.100 trabajadores públicos fueron objeto de expedientes de depuración en 1939 en el Ayuntamiento de Barcelona.

El texto también ha instado a "acelerar" la retirada de la medalla de oro de la ciudad al primer alcalde falangista, Miquel Mateu i Pla, responsable, según los republicanos, de la represión de los funcionarios municipales siguiendo las directrices del régimen franquista.

El comisionado de Programas de Memoria de Barcelona, Ricard Vinyes, ha calificado la proposición como "muy oportuna", y ha asegurado que también forma parte de la agenda política del Gobierno municipal.

'TOP MANTA'

El comisionado de Seguridad de Barcelona, Amadeu Recasens, ha comparecido en la comisión a petición del PSC para exponer la actuación del Gobierno municipal ante la venta irregular ilegal: "El fenómeno del 'top manta' está mucho más contenido que en otras etapas".

En este sentido, Recasens ha defendido que la Guardia Urbana cuenta con un protocolo "claro" y que actúa en base a los criterios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia, y ha insistido en que se trata de una problemática complejo, y que se debe abordar desde una perspectiva social.

ACCESO A IMÁGENES DE METRO

La socialista Montserrat Ballarín ha desvelado que sindicatos aseguran que se ha retirado a la Urbana el acceso a las imágenes de la sala de control de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), pero fuentes del Gobierno de Ada Colau han garantizado que el cuerpo policial sigue teniendo acceso a las imágenes de las red de Metro.

Fuentes sindicales han asegurado a Europa Press que desde TMB pidieron al agente que acudía a la sala que la abandonara tras una operación en diciembre de la que no se avisó porque no estaba planificada; sin embargo, fuentes municipales aseguran que la Urbana no tiene un lugar asignado en esta sala, y que tiene acceso a las imágenes de TMB desde el centro de gestión de emergencias conjunto de la calle Lleida.