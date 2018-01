Domènech (CatECP) aplaude el discurso social de Torrent y le pide actuar "para todos"

17/01/2018 - 15:19

El líder de CatECP en el Parlament, Xavier Domènech, ha aplaudido el contenido social del discurso de Roger Torrent al asumir la Presidencia de la Cámara, y le ha pedido actuar para todos los diputados.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

"Lo importante en esta legislatura respecto a la Mesa es que actúe para el conjunto de Parlament. Para todos los representantes de Catalunya. Entendemos que no ha pasado en la anterior legislatura", y ha advertido de que actuando para una parte no se representa a Catalunya y se acaba frustrando a la parte a la cual se quiere beneficiar.

También ha destacado que el discurso del nuevo presidente haya hablado de "recuperar y mantener" las instituciones, y le ha exigido que no quede en meras palabras, sino que lo lleve a cabo.

Los comuns se han abstenido en la votación, aunque sus ocho votos no han sido determinantes para cambiar a Torrent por el candidato de Cs, José María Espejo-Saavedra, porque ha habido un voto en blanco más de autoría desconocida.

Domènech ha recordado que habían avisado de que no respaldarían a Torrent porque los independentistas no habían explicado sus intenciones, y tampoco a Espejo-Saavedra porque no sumaban, lo que les ha valido la criticas de Cs, que les acusaban de estar del lado del independentismo.

Él ha replicado irónicamente: "Desde la muerte de Kennedy se nos decía que éramos culpables de todo lo que pasaba en el universo, y se ha constatado la frustración y que la apuesta de Cs no sumaba".