Riera (CUP) avisa de que está en riesgo su apoyo a Puigdemont y critica a Torrent

17/01/2018 - 15:29

A JuntsxCat y ERC: "Hay que cuidar las formas tras más de 48 horas sin contactos"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha considerado que el primer discurso del presidente del Parlament, Roger Torrent, "recula y traiciona el espíritu del 1 de octubre" porque no lo ha mencionado, y ha advertido de que está en riesgo el apoyo de la CUP a la investidura de Carles Puigdemont (JuntsxCat) si se sigue ese camino.

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa en el Parlament tras la sesión constitutiva del Parlament, que para la CUP ha sido muy decepcionante porque "no ha servido para retomar la república que se proclamó en el último pleno" el 27 de octubre, cuando se declaró la república y tras el cual se intervino la autonomía y se convocaron elecciones.

"No compartimos en absoluto la orientación política que se ha establecido hoy, y no va en el buen sentido para materializar la república ni consolidar el bloque independentista y republicano", según Riera, y ha avanzado que no piensan apoyar la investidura de Puigdemont si no hay un compromiso de hoja de ruta netamente republicana.

Por eso, ha pedido a JuntsxCat y ERC empezar ya un diálogo serio sobre esa hoja de ruta de la nueva legislatura porque "la CUP no es un cheque en blanco y hay que cuidar las formas tras más de 48 horas sin contactos: la CUP no se puede comprometer con un Govern que se comprometa a la autonomía".

"Se tienen que cuidar los consensos y nos tenemos que poner de acuerdo en los programas" pero, de momento, ni JuntsxCat ni ERC están avanzando en esa dirección, lo que también hace que la CUP no haya entrado en la Mesa, porque no quiere formar parte del órgano rector si es para desarrollar políticas autonomistas, ha señalado.