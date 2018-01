Asociación DIA Víctimas de Accidentes pide penas más duras para la omisión de socorro tras el caso de Fuente el Saz

17/01/2018 - 15:29

La Asociación DIA Víctimas de Accidentes ha pedido este miércoles penas más duras para el delito de omisión del deber de socorro tras el reciente caso de Fuente el Saz porque consideran que "cuando la omisión de socorro mata es asesinato".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El lunes un hombre arrolló a una chica de 17 años cuando iba al instituto en una carretera en Fuente el Saz del Jarama. El conductor se dio a la fuga y dejó a la chica agonizando en una cuneta, hasta que dos horas después llegó otro conductor, que llamó a los servicios de emergencia, que nada pudieron hacer por salvar su vida. El autor fue detenido horas después dentro de un avión destino a Buenos Aire (Argentina).

"Entran nauseas al ver el estado en que ha quedado el coche del conductor, abollado y con el cristal del parabrisas reventado... no hay palabras", ha afirmado Francisco Canes, presidente de Asociación DIA y Fundtrafic.

Según ha denunciado, el conductor detenido ha actuado en todo momento "de manera consciente y con serenidad". "Una persona que después de matar así a una chica tiene la sangre fría de huir y comprarse unos billetes para salir del país no puede sentir ningún tipo de arrepentimiento. Cuando le han pillado ya estaba subido en el avión, dispuesto a emprender una vida nueva. Estamos cansados de tanta la impunidad en los asesinatos viales: el conductor merece el peor de los castigos", ha señalado.

INTERPRETACIÓN DE LA OMISIÓN DE SOCORRO

La abogada y responsable del Departamento legal de la asociación DIA, Elena Fernández, ha recordado que existe la omisión de socorro cuando conociendo la existencia de una persona que se halla desamparada y en peligro manifiesto y grave no se le presta auxilio, siendo éste un delito tipificado por el Código Penal con un castigo que va desde la multa hasta un pena de cárcel que oscila entre los 6 meses y los 4 años.

Los artículos 195 y 196 del Código Penal fijan para los casos más graves una pena máxima de 6 meses a 4 años de cárcel en aquellos supuestos en los que la persona que se halla desamparada (víctima de la omisión de socorro) ha sido también víctima de la imprudencia de la persona que le niega el socorro.

Sin embargo, según Fernández, las interpretaciones jurisprudenciales de estos artículos no son siempre son las 'más adecuadas' al "absolver en ocasiones a la persona responsable de un accidente que se da a la fuga por considerar que, ya sea por tratarse de una vía pública o por estar la víctima acompañada, ha podido ser auxiliada por una tercera persona o por una ambulancia o en ocasiones por no resultar una lesión muy grave, aunque el comportamiento haya sido el mismo: no prestar el socorro debido".

"¿Qué tipo de persona es capaz de atropellar a alguien y fugarse del lugar? ¿Atropello o asesinato? ¿Quién es capaz de dejar morir a una persona que acaba de atropellar? ¿A una joven de 17 años que iba camino del instituto? ¿Quién puede tener la sangre fría de no ayudar a una persona herida? A la mayoría de las personas que tengan la mínima empatía nos resulta inexplicable imaginar cómo alguien puede dejar a otra persona tirada a su suerte después de haberle provocado un daño, en este caso un atropello que terminó siendo mortal", se preguntan desde la asociación.

Por su parte, la psicóloga colaboradora con de DIA Silvia Sánchez Polo ha aludido a "una conducta fría y calculada". "Las reacciones varían de una persona a otra. Sin bien es cierto que ante ciertas situaciones traumáticas la persona puede sentir un bloqueo, lo habitual es que tras el bloqueo aflore la conciencia, y como en otros casos, la persona se entregue y confiese lo que ha ocurrido", ha dicho.

Por eso, considera que la actitud de coger un vuelo para irse a otro país "es una clara conducta de escape, de evitación de las consecuencias por el miedo al castigo". "El conductor detenido buscaba en otro país (Argentina) un lugar seguro en el que no es culpable de nada. Desconozco si esta persona tiene algún tipo de patología, pero sin duda, ha demostrado una auténtica falta de empatía, ética y moral", ha asegurado la psicóloga.

ASEGURAR QUE LA DELINCUENCIA VIAL TENGA CASTIGO

Debido a que la omisión de socorro en casos está directamente relacionada con consecuencias muy negativas y en ciertos casos irreversibles para las víctimas, esta asociación pide cambiar la aplicación de la norma que castiga la omisión de socorro.

Así, recuerdan que el año pasado fue especialmente trágico para el colectivo ciclista, unos de los grupos más afectados por la omisión de socorro. A través de la campaña #porunaleyjusta, Anna González, esposa de un ciclista al que el conductor de un camión atropelló mortalmente y dejó tirado en el arcén, pedía la modificación de la regulación de los delitos de omisión de socorro, de modo que casos como el de su marido no den lugar a la interpretación de 'no omisión' por el hecho de que este falleció en el acto, tras la embestida del camión.

"El conductor del camión nunca llegó a cumplir condena, pues el ciclista falleció en el acto y la ley no considera esto como 'omisión de socorro'. Pero... ¿el camionero sabía esto cuando decidió seguir adelante? Evidentemente no", han apuntado.

Anna González recogió 200.000 firmas, que llevó al Congreso, para reivindicar una reforma que recogió algunas simpatías a nivel político pero que, a día de hoy, no se ha traducido en ninguna modificación del Código Penal.

"Además, con la última reforma del Código Penal se eliminaron las faltas y el concepto de imprudencia leve pasando a hablar de imprudencia grave y menos grave", ha aclarado Elena Fernández Cuadrado, por lo que "es posible que alguien cause la muerte o una lesión grave a otra persona por una imprudencia y no cumpla ningún tipo de pena de cárcel".

Por último, la asociación pide que se revisen todos estos aspectos en la vigente legislación, "para que por lo menos las víctimas y sus familiares puedan encontrar algún tipo de reparación en la justicia"."Todo nuestro apoyo a la familia de la joven y todo el peso de la justicia para él", han concluido en un comunicado.