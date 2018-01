Zarracina pide que el PP expulse del partido a los miembros de la gestora tras haberle abierto un expediente

17/01/2018 - 15:35

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Avilés Francisco Zarracina ha pedido este miércoles a su partido que expulse a "todos los miembros de la gestora local que quieren convertir esto en un circo". Ahí se incluyen tres concejales próximos a Mercedes Fernández, entre los que está el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre.

AVILÉS, 17 (EUROPA PRESS)

Lo ha hecho en una rueda de prensa después de que la comisión de garantías del PP le haya abierto un expediente por haber amenazado con hacer llorar a una de esas ediles, algo que él niega.

Zarracina ha indicado que "es muy difícil desmentir algo que no existe", antes de señalar que en una reunión de la junta gestora le dijo a Ana Bretón "no sé porqué te postulas como candidata porque cuando vean que no te necesitan te van a hacer sufrir y llorar". Los hechos se produjeron después de que "quisieran ridiculizarme con el tema del albergue de animales y Constantino Álvarez abandonara la reunión".

El concejal, que ha estado acompañado por los otros dos ediles díscolos con la gestora y dirección regional, ha señalado que el expediente forma parte de "la persecución que sufrimos desde que Alfonso Araujo se presentó a presidente del PP de Avilés y sobramos. Pretenden que rompamos la disciplina de voto y no tienen más armas que las falsedades".

Álvarez ha pedido la intervención de la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, porque "es conocedora de la situación y no ha movido un hilo para solucionarlo. Así no se ganan elecciones, ni en Avilés ni en Asturias".

Araujo, que sigue pensando presentarse para presidir el PP, "si es que me dejan", ha hecho un llamamiento a reconducir la situación porque la gestora no sabe". Respecto al expediente abierto a Zarracina ha indicado que se ha inclumpido la confidencialidad que debe tener y que no hay grabación de dicha reunión, "porque desde que llegó la gestora se dejaron de grabar las juntas".

Ha apuntado que el asunto no aparece en el acta, sino en un anexo que se incorporó a la misma dos semanas después. "Si uno analiza todo ve que no hay nada casual, solo causalidad", ha dicho. Se ha conocido este expediente días después de que el presidente de la gestora llevase al comité de garantías del PP las críticas de estos tres ediles a que el portavoz popular rompiera las negociaciones del presupuesto con el Gobierno avilesino.