Turismo.- Fitur.- Los Premios 'Castillo de las Roquetas' reconocen a Best Hotels, Jet2com y a Diputación

17/01/2018 - 15:39

Los Premios 'Castillo de las Roquetas', entregados por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Fitur y que este año han alcanzado ya su decimoctava edición, han reconocido en esta ocasión a la cadena hotelera Best Hotels, a la compañía aérea y al touroperador Jet2com y Jet2holidays, y a la Diputación de Almería.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Estos galardones reconocen "a personas y entidades que con su trabajo difunden la riqueza y variedad del municipio" de la mano del turismo, según ha explicado el presentador del acto, el periodista Juan Sánchez, a quien también han entregado un galardón.

La cadena Best Hoteles, que cuenta con un establecimiento en Roquetas de Mar, el Best Sabinal, y prevé abrir un nuevo hotel este año, el Best Roquetas de Mar, ha sido premiada por el Ayuntamiento por su "apuesta decidida" por el municipio. La empresa cuenta con 39 hoteles en nueve destinos y más de 2.000 plazas hoteleras.

El director del Hotel Best Sabinal, Víctor Alonso, ha recogido el galardón en Fitur y ha agradecido al Ayuntamiento "la ayuda que nos han prestado en este nuevo periplo, aún breve, en Roquetas. Un destino que nos gusta, que es importante para la compañía, y en el que seguiremos apostando por la generación de riqueza y empleo".

La compañía aérea Jet2com, junto con el touroperador Jet2holidays, han sido galardonados con un Premio 'Castillo de las Roquetas' por su campaña de promoción de este municipio en el mercado británico mediante la venta de paquetes turísticos de vuelos más hoteles.

Esta operativa que, según ha explicado José Cañellas, representante de la empresa World2meet, ha llevado a Roquetas de Mar, en el año 2017, "siete vuelos con un total de 14.000 clientes, en paquetes con hotel. Este 2018, tenemos programados 17 vuelos y esperamos llegar a los 40.000 clientes con hotel y a los 60.000 clientes en total. Nuestra apuesta por este destino es clarísima".

Por último, la Diputación ha sido premiada por el Consistorio roquetero por "el trabajo fuerte que se está haciendo para dar servicios y traer cada vez más turistas a la provincia. En 2017, se ha marcado una diferencia impresionante en el turismo en la provincia y Roquetas de Mar ha sido uno de los municipios más beneficiados por contar con el mayor número de plazas hoteleras. Este es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de esta institución", ha declarado Gabriel Amat, alcalde del municipio y presidente de la Diputación Provincial.

Javier Aureliano García, vicepresidente de la institución y diputado de Turismo, ha asegurado que "Roquetas es el estandarte del turismo en 'Costa de Almería', tira del carro de la provincia con más de 18.000 plazas hoteleras y con una valoración al alza de sus establecimientos hoteleros y hosteleros. No sería igual el turismo en Almería sin el trabajo y el esfuerzo que se realiza en Roquetas de Mar".

EXPERIENCIA 'ROQUETAS DE MAR 360IN'

Durante el acto del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Fitur 2018, que ha coincidido con el Día de la Provincia de Almería en la feria, también se ha presentado la iniciativa 'Roquetas de Mar 360IN'. Una experiencia virtual en 360 grados en la que los visitantes pueden descubrir en vídeo o fotografía los enclaves más destacados del municipio.

El concejal de Turismo, Luis Miguel Carmona, ha destacado el potencial de "Internet y las nuevas tecnologías en la promoción de los destinos turísticos", ya que "ha cambiado la forma de consumir turismo y nosotros no queremos quedarnos atrás. Por eso, hemos dado un paso más y ofrecemos un viaje a Roquetas de Mar antes de viajar a través de esta experiencia 360".

Para disfrutar de este vídeo, accesible desde cualquier formato en la página web del área de Turismo de Roquetas de Mar, el Ayuntamiento distribuirá gafas de realidad virtual en sus Oficinas de Información Turística, con el objetivo de explotar los recursos del municipio y "ofrecer la posibilidad de enamorarse y conocer Roquetas antes de visitarla".