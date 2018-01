Afapna dice que "no dudará" en presentar un recurso a la OPE de maestros "si no se ajusta" a la sentencia del TSJN

17/01/2018 - 16:56

Afapna ha señalado que "no entiende el porqué de las plazas con los respectivos perfiles lingüísticos" de la OPE de maestros aprobados por el Gobierno, a quien ha exigido una "motivación para ello". Ha advertido de que "no dudará en presentar un recurso contencioso administrativo contra tal oferta si no se ajusta a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ya anuló las 117 plazas en euskera el pasado año".

En un comunicado, Afapna ha manifestado que "en el supuesto de que se mantengan dichas actuaciones", procederán a la ejecución de dicho recurso.

Según ha detallado, "las 73 vacantes de maestro, de régimen funcionarial, nivel B, se distribuyen de la siguiente manera: 23 vacantes corresponden a la categoría de maestro de especialidad Educación Infantil, de las cuales 12 plazas son en euskera y 11 en castellano; y se convocan 50 plazas de maestro de especialidad de Educación Primaria de las cuales 27 son en euskera y 23 en castellano".