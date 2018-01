Caballero ve "gravísimas irregularidades" en los análisis de la Xunta para "atacar" Vigo y crear "alarma" sobre el agua

17/01/2018 - 17:24

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a criticar este miércoles a la Xunta de Galicia por "mentir" acerca de la calidad del agua, y ha acusado al Gobierno gallego de cometer "graves irregularidades" en las analíticas "con el único objetivo de atacar políticamente a la ciudad y sembrar la alarma".

VIGO, 17 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha denunciado las "falsedades" del Gobierno gallego, que en las últimas horas emitió un comunicado alertando de que el agua de la red de abastecimiento en Canido no es apta para el consumo humano, según los datos de los análisis realizados, que reflejan valores de trihalometanos superiores a los 100 microgramos por litro.

El regidor ha mostrado los informes de los estudios hechos por Aqualia entre los días 8 y 16 de enero, y que reflejan siempre valores por debajo de ese máximo permitido de 100 microgramos. Según la Xunta, los análisis del 8 de enero realizados por inspectores autonómicos arrojan un resultado de 124 microgramos por litros, y de 127 microgramos en el caso de los análisis del 12 de enero.

"Pues no, los datos de Aqualia, que no fallan nunca, dicen que el valor siempre fue por debajo de 100, y la Xunta lo sabía porque se le envían los informes en tiempo real, pero lo ocultó", ha aseverado Caballero, quien también ha subrayado que el Gobierno gallego no cumplió la normativa en la recogida de muestras, puesto que, para declarar el agua no apta, los valores no solo tienen que estar por encima del máximo, sino ser detectados en dos análisis consecutivos en un plazo de 24 horas.

"Pero la Xunta tomó una muestra el 8 de enero y otra el 12. ¡Qué prisa tenían, que tardaron cuatro días!, ha ironizado, y ha tildado dicha actuación de "grave irregularidad".

"Primero fue el hierro, luego el aluminio, luego el cloro, luego la turbidez de una fuente en un colegio, y ahora los trihalometanos. Antes tuvieron que rectificar, y ahora rectificarán también", ha incidido, y ha afirmado que la forma de proceder del Gobierno gallego no tiene que ver con una cuestión sanitaria, sino que es "la política de Feijóo". "¿La desesperación política de Feijóo es ésta? ¿Está a este nivel?", ha cuestionado.