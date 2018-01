Cataluña. el pp dice a cs que su grupo en el parlament evitaría mayorías absolutas independentistas

17/01/2018 - 17:14

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El PP reiteró este miércoles su petición a Ciudadanos para que le permita tener grupo parlamentario propio en el Parlamento de Cataluña para evitar que Junts Per Catalunya y ERC tengan por sí solos mayoría absoluta en las comisiones.

El PP insiste en su petición para que Ciudadanos ceda un diputado al PP y poder así formar grupo parlamentario. La posición mantenida hasta ahora por el partido que dirige Albert Rivera es que el PP sea subgrupo dentro del Mixto, una figura contemplada en el Reglamento y que, aseguran, permite trabajar con toda normalidad con la única salvedad, respecto al grupo, de que no se percibe la subvención para sufragar el 'mailing' electoral.

Si Ciudadanos mantiene su negativa, argumenta el PP, la suma de Junts Per Catalunya y ERC tendría mayoría absoluta en las comisiones parlamentarias, mientras que con grupo del PP necesitarían el respaldo de la CUP o de algún otro grupo parlamentario. Es así, aseguran, por cómo el Reglamento distribuye los integrantes de las comisiones.

Argumentan que en las comisiones formadas por 19 diputados la mayoría absoluta son 10, y si el PP no tiene grupo propio la distribución proporcional hace que Junts per Catalunya y ERC tengan cinco cada uno, por lo que ellos solos la alcanzarían. Sin embargo, si el PP tiene grupo, tanto si la CUP también forma grupo propio como si se queda en el Mixto, Junts Per Catalunya tendría 5 y ERC tendría 4, por lo que para llegar a la mayoría absoluta necesitarían a la CUP o a otro grupo.

En las comisiones formadas por 21 diputados, prosiguen, la mayoría absoluta son 11 y sin grupo del PP Junts Per Catalunya tendría 6 y ERC 5. Teniendo grupo el PP, se quedarían con 5 cada uno, por lo que el supuesto sería idéntico al de las comisiones de 19 miembros.

El PP recuerda también que la Diputación Permanente está formada por 23 miembros y la mayoría absoluta son 12, y que el PP tenga o no grupo propio hace también variar la mayoría independentista. Sin grupo del PP Junts per Catalunya y ERC tendrían seis integrantes cada uno, sumando solos esa mayoría, mientras que con grupo del PP se quedarían con 6 y 5, respectivamente.

