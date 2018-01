Ganemos pide explicaciones sobre el nuevo mapa de ruidos tras el proceso "sembrado de errores"

17/01/2018 - 18:55

Ganemos Córdoba ha exigido este miércoles saber qué ha pasado con el nuevo mapa de ruidos encargado por el Ayuntamiento de la capital, ya que, a juicio de la formación, "todo el proceso de licitación ha estado sembrado de errores que perfectamente habrían sido subsanables, pero que al final lo que hay es una condena de indemnización de 40.000 euros a una de las empresas licitadoras del pliego", según ha informado el portavoz del grupo, Rafael Blázquez.

En una rueda de prensa, el edil ha dicho que "la contaminación acústica es una de las preocupaciones de Ganemos y no se entiende cómo se ha podido llegar a este punto", después de que "el resultado de todo el proceso para elaborar el nuevo mapa de ruidos es manifiestamente mejorable, de hecho ha sido muy criticado por organizaciones ciudadanas y políticas", ha apostillado.

Al respecto, ha apuntado que "se trata de un documento que no nos sirve, no ha tenido en cuenta la participación ciudadana, no se le ha preguntado a la gente qué ocurre en su barrio, ni ha tenido una difusión clara, cercana a la gente para que se sepa qué pasa en la ciudad con el tema del ruido".

En relación al mismo proyecto, ha incidido en que "no se ha hecho una evaluación del anterior mapa, ni tampoco del plan de acción ni siquiera una proyección de lo que pasa en la ciudad y la evolución en esta materia, tanto es así, que ni siquiera se han hecho mediciones de campo de aspectos tan importantes como fuentes de ruido alternativas a las del tráfico como las concentraciones de personas en grandes eventos o el ruido que pueden suponer las zonas de veladores".

El grupo ha advertido además de que "el 29 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha dictado una sentencia en la que condena al Ayuntamiento a indemnizar con 40.000 euros a la empresa que quedó segunda en la licitación, porque entiende que se le adjudicó a una empresa que no reunía las condiciones que se exigían el pliego técnico".

Para Blázquez, "lo que hay es un resultado penoso, con un trabajo, el del mapa, que no sirve, y hay una condena por la cual el Consistorio va a tener que indemnizar a la empresa que quedó en segundo lugar". Además, ha incidido en que "desde Ganemos se puede entender que se cometan errores, pero lo que no se entiende es la perseverancia en el error, cuando ha habido oportunidades de rectificar, como la suspensión del procedimiento, o haber atendido el recurso de reposición que interpuso la empresa denunciante".

La formación ha manifestado que quiere que "se arregle esta situación" y que "se complete el mapa de ruidos que es insuficiente", así como "conocer también por qué se ha empecinado el Ayuntamiento en seguir con estos trámites para llegar al final a una condena en firme". El concejal ha remarcado que Ganemos hará "un seguimiento para que esto se arregle y sacar adelante cuanto antes un buen mapa de ruidos".