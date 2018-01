El alcalde de La Muela defenderá ante los vecinos que la moción de censura "no tiene sustancia"

17/01/2018 - 18:59

El alcalde de La Muela (Zaragoza), Adrián Tello (CHA), protagonizará este jueves, a las 19.30 horas, en el salón de plenos municipal, una reunión a la que están invitados todos los vecinos del municipio para explicarles que "no tienen sustancia" las "55 no verdades" planteadas por los impulsores de la moción de censura que se tramitará en sesión plenaria municipal el 29 de enero.

ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Adrián Tello ha señalado que "las cuestiones que plantean son totalmente inciertas" y, de hecho, "no hay ni una sola verdad" en su argumentario, "y menos para hacer una moción de censura".

Se ha referido a las quejas de PP, PAR y el edil que perteneció a Cs sobre los horarios de los plenos en invierno, a las 19.00 horas, como se ha acordado por unanimidad. Además, "dicen que no respetamos la bandera nacional, ni las creencias religiosas", lo que "aparte de ser incierto es una cuestión totalmente del siglo pasado y que no tiene que ver con los problemas que tiene nuestro pueblo, que han sido los económicos".

Ha expuesto que cuando comenzó la legislatura, en 2015, el consistorio muelano tenía 500.000 euros en las cuentas bancarias, pero debía pagar 200.000 euros de nóminas y la paga extra, otros 200.000 por una obra todavía sin pagar y se acumulaban las deudas con la Comarca de Valdejalón, la Seguridad Social, Hacienda, el Instituto Aragonés del Agua y el Gobierno de Aragón, a lo que se sumaban varios embargos por valor de 2,7 millones de euros por impagos y un pago pendiente de cuatro millones por sentencia judicial.

"Hoy no tenemos embargos y el remanente de tesorería se ha remontado", lo que ha permitido destinar 580.000 euros a deudas desde la tesorería municipal; la liquidación presupuestaria de 2017 se eleva a tres millones de euros positivos y el Ayuntamiento terminará de pagar el préstamo para realizar el pago a proveedores en 2018 y no en 2032, como estaba previsto, por lo que "no tiene ninguna justificación" la moción de censura.

Adrián Tello ha comentado que, tras elaborar los planes de ajuste exigidos por el Ejecutivo regional y la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento ha pasado de recibir entre 300.000 y 400.000 euros por año en subvenciones a más de 800.000, lo que "nos ha permitido arreglar calles y tuberías, y lo que queda por hacer".

El Ayuntamiento de La Muela está impulsando, asimismo, actividades culturales, como "conciertos de calidad" en las fiestas locales, así como planes de empleo anuales y nuevos espacios públicos, ha indicado Tello.