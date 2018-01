Marín (Cs) asegura que Susana Díaz le ha trasladado que no tiene "ninguna intención" de adelantar las elecciones

18/01/2018 - 12:26

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha asegurado este jueves que "como son tantos los rumores de adelanto electoral" le ha preguntado sobre este asunto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien le ha respondido que no tiene "ninguna intención" de adelantar.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, antes de mantener un encuentro con los responsables de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Marín ha revelado que le ha pedido a la presidenta de la Junta que "por lo menos me avise para que me coja preparado".

No obstante, el líder de la formación naranja en Andalucía se ha mostrado convencido de que "no va a haber adelanto", algo que comparte Ciudadanos. "No hay ningún motivo, salvo una cuestión exclusivamente de interés del PSOE-A, pero no del interés de los andaluces ni de Andalucía", ha sostenido Marín.

Así, ha destacado que "con unos Presupuestos aprobados, con un índice de crecimiento de un tres por ciento, creando empleo y con más de tres millones de afiliados a la Seguridad el 1 de enero, a cualquier andaluz que ahora mismo se le diga que va a haber un adelanto electoral no lo entendería".