Trib.- El hombre que intentó robar un banco en Uría acepta dos años de prisión y no entrará en la cárcel

18/01/2018 - 12:25

El hombre que el pasado día 4 de enero intentó robar un banco en Oviedo y amenazó con volar el edificio con un falso explosivo fabricado por él mismo no entrará finalmente en prisión al aceptar dos años de cárcel tras llegar a un acuerdo las partes y carecer de antecedentes.

OVIEDO, 18 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la abogada de la defensa, Susana Fernández Iglesias, momentos antes de iniciarse el juicio en el Penal 4 de Oviedo la fiscal ha aceptado aplicar a su defendido un delito de robo con intimidación en grado de tentativa, "aplicándose la pena en dos grados menos al no haber una excesiva peligrosidad y que el delito no llegara a consumarse", ya que "finalmente no ocurrió nada".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))