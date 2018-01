El Obispado de Asidonia-Jerez asegura que las costaleras de El Puerto no han presentado queja alguna

18/01/2018 - 12:54

El delegado diocesiano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Asidonia-Jerez, Joaquín Perea, ha asegurado este jueves que el obispado no puede estudiar el caso de las costaleras de El Puerto de Santa María (Cádiz) afectadas por la supuesta decisión de dos hermandades portuenses de no permitir este año las cuadrillas mixtas en sus procesiones, ya que éstas "no han presentado queja alguna" a la Diócesis jerezana.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Perea ha indicado que cuando estas dos mujeres presenten una queja formal ante el Obispado entonces se procederá a estudiar y a valorar el caso cuestión, del "que oficialmente no sabemos nada".

Asimismo, el delegado diocesiano ha indicado que ya ha recabado documentación de las hermandades afectadas para poder preparar el estudio del caso una vez se formule oficialmente la queja.

De otro lado, Perea ha indicado que es "la primera polémica de este tipo" que tiene constancia ya que "hay muy pocas" cuadrillas mixtas de costaleros, al tiempo que ha apuntado que "en este caso supongo que el capataz no les prohíba 'cargar' la procesión por el hecho de ser mujeres sino porque preferirá que haya cuadrillas enteramente de hombres o de mujeres".