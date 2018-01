La juez encausa al primer oficial del buque ruso y al patrón del pesquero que chocaron en Barcelona

18/01/2018 - 13:27

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona ha cerrado la instrucción por el hundimiento del pesquero 'El Fairell' en aguas barcelonesas el 20 de marzo de 2017 en el que murieron dos de sus marineros y ha decidido encausar al primer oficial del buque ruso y al patrón del barco de pesca.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

En un auto, recogido por Europa Press, la magistrada considera que hay suficientes indicios recabados durante la instrucción para considerar que hubo en ambos falta de diligencia y que hay concurrencia de culpa, en base a un informe técnico, de estos dos tripulantes.

En cambio, acuerda archivar la causa respecto al capitán del buque ruso, V.T., al resultar probado que cuando se produjo el abordaje había abandonado el puente de mando para ir a comer, dejando a cargo de la navegación al primer oficial.

Sobre las 15 horas del 20 de marzo, a una milla náutica del Puerto de Barcelona, se produjo un abordaje entre el buque mercante de bandera rusa 'Midvolga 2' y el barco pesquero 'El Fairell' cuando el primero operaba en maniobra de salida por la bocana sur del Puerto y el pesquero operaba en maniobra de recalada en la bocana norte.

Según relata el auto, ese día había buena visibilidad y el mar estaba en calma, y el capitán del buque ruso, tras efectuar un cambio de rumbo para iniciar navegación a su destino final, Alejandría, abandonó el control del puente de mando dejándoselo al primer oficial, Dimitry P.

El primer oficial visualizó manualmente y con instrumentos técnicos de navegación al pesquero español, manteniendo el mismo rumbo y velocidad, "sin advertir del riesgo de colisión pese a que el rumbo de ambos conducía a una situación de cruce con elevada probabilidad".

NO REACCIONÓ

Además, no reaccionó "hasta que la colisión ya era inminente", momento en el que llevó a cabo maniobra de evasión y alarmas acústicas, que no evitaron el abordaje, afirma el auto.

Por su parte, el patrón de 'El Fairell' Javier H.C., pese a que no le correspondía, según la reglamentación marítima, realizar maniobra de evasión, "no mantuvo la debida vigilancia de la navegación, por lo que no adoptó medida alguna para intentar evitar el abordaje o minimizar sus consecuencias".

Como consecuencia del abordaje y posterior hundimiento, fallecieron dos marineros del pesquero y sufrieron heridas el patrón y otro marinero.