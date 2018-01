Podemos Andalucía ve "bases" para llegar a un consenso sobre el modelo de financiación tras reunirse con la Junta

18/01/2018 - 13:27

Podemos Andalucía ha afirmado este jueves que ve "bases" para que haya un entendimiento en el Parlamento andaluz sobre el modelo de financiación autonómica, lo que cree que daría a la comunidad "fuerza" a la hora de negociar un sistema que sea justo con Andalucía en el marco estatal.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa, la portavoz de Hacienda del partido morado, Carmen Lizárraga, tras mantener un encuentro de corte "técnico-político" con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, una reunión que se enmarca en la ronda que los socialistas han emprendido para tratar de cerrar una posición común en Andalucía al respecto. Si bien estaba prevista la asistencia de la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, finalmente no ha acudido por motivos de salud.

Lizárraga ha explicado que ha trasladado a los socialistas un documento con once propuestas --diez sobre la financiación autonómica y una sobre la local-- que son "abiertas y sobre las que cabe negociación", todo para poner sobre la mesa "la voluntad que tiene Podemos para poder llegar a un acuerdo".

Ha señalado que también ha remitido este documento a los portavoces de Hacienda de los demás grupos parlamentarios y que el PSOE-A, tras recibirlo, "han dicho que podemos llegar a un acuerdo con base a ese documento aunque a lo mejor con algunas modulaciones".

"Si hay una posición común en el Parlamento andaluz tendremos algo que representa a todos los andaluces y eso nos dará más fuerza a la hora de negociar el nuevo sistema de financiación", ha recalcado la diputada de Podemos

Así las cosas, ha apelado a la responsabilidad del PP-A y de Ciudadanos y les ha pedido que demuestren "si están con Andalucía o con Madrid" en este asunto, a la par que ha confiado en que el PSOE-A "no nos dé un disgusto" con la financiación autonómica "ni dé ningún viraje inesperado" al respecto.

En este sentido, Lizárraga ha concretado que el PSOE-A les ha trasladado que "también hay voluntad y bases para el entendimiento", aunque Podemos prefiere ser cauto "no vaya a ser que al final nos llevemos un disgusto".

Así, ha trasladado en el encuentro que para Podemos es fundamental que se asuma que, dado que el modelo de financiación actual tiene insuficiencia global, es necesario "ampliar la tarta" pues si no se tienen más recursos o se reducen "eso nos llevaría a los copagos, que realmente son repagos porque por los servicios públicos ya hemos pagado vía impuestos".

Del mismo modo, ha señalado que Andalucía también está infrafinanciada por el mal reparto de los recursos, de ahí que Podemos defienda que, "en el nuevo reparto, Andalucía tiene que tener más proporción".

Así, Lizárraga ha explicado que "donde se puede producir una contradicción" con el PSOE-A es "los aspectos relativos a la estabilidad presupuestaria, en la reforma del artículo 135 de techo de gasto", que para Podemos son "las bases de la infrafinanciación" que provoca el sistema vigente; además de que, a su juicio, "debemos avanzar hacia un marco fiscal progresivo".

El partido morado sostiene que "para que haya más recursos en el sistema hay que revisar el marco fiscal y tributario porque se puede pedir más, pero si no se dan los elementos que nos posibiliten tener más, es un discurso que puede quedarse vacío".

También ha explicado la dirigente de Podemos que el documento que han trasladado al PSOE-A se refiere la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, y que a los socialistas "no les ha gustado mucho" que recojan que "no vale pedir más financiación a Madrid con una mano y menguar las arcas públicas en Andalucía con la otra". "No están de acuerdo en cómo figura esto en el documento pero sí están de acuerdo con la propuesta que llevamos de armonización fiscal con mínimos de tributación comunes para eliminar el dumping fiscal", ha dicho.

Por eso, Podemos Andalucía ve posible que se produzca "una negociación en base a las propuestas que llevamos y a las que nos ofrezca el PSOE-A" para el futuro modelo de financiación autonómica.

Preguntada por si se ha abordado el cupo vaso en la reunión de este jueves, Lizárraga ha explicado que la postura de Podemos es revisar el mismo, si bien ha advertido de que esto no será suficiente para terminar con la insuficiencia del sistema de financiación pues "supondría unos 500 millones de euros y al sistema le faltan 16.000 millones".

PROPUESTAS DE PODEMOS ANDALUCÍA

En el documento, recogido por Europa Press, Podemos Andalucía insiste en que es preciso aumentar el tamaño de la tarta "para soslayar la insuficiencia del sistema y el frentismo territorial", y hacerlo mediante una reforma fiscal progresiva y "pasar de un techo de gasto que limita nuestros derechos, a un suelo de ingresos que los garantiza".

Además, reclama modificar la regla de gasto e ir hacia una reforma tributaria que permita bien nuevos ingresos o incrementar los existente "para poder tener una tarta más grande que distribuir".

"Desde Andalucía hay que reclamar la puesta en marcha de una reforma fiscal general que responda a los principios de progresividad e igualdad para cubrir las necesidades de gasto de todas las comunidades", prosigue Podemos, que aboga por "romper" con las políticas de austeridad para alcanzar la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, en el acceso a los servicios públicos fundamentales.

El partido de Teresa Rodríguez apuesta por la autonomía fiscal de Andalucía pero "evitando comportamientos fiscales desleales que han aprovechado comunidades con mejor situación de partida y que erosionan la percepción sobre la tributación"; así como sostiene que para evitar el dumping fiscal se deben establecer mínimos de tributación comunes.

Otra de las medidas que plantea el partido morado en su documento es transparencia hacia la ciudadanía con un sistema de financiacióncomprensible, y también transparencia entre la hacienda central y lasautonómicas con una hacienda integrada, "que sería la mejorherramienta para la lucha contra el fraude fiscal".

Además, apuesta por que se valore la deuda inducida por la infrafinanciación que ha sufrido Andalucía durante esta etapa y evaluar una reestructuración de la misma vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), así como establecer de mecanismos de solidaridad interterritorial que favorezcan la convergencia real entre territorios.

Podemos ve necesario reducir la brecha del status quo garantizando un aumento substancial de la financiación respecto al modelo anterior, mientras rechaza una revisión del sistema de financiación que derive en el establecimiento de copagos.

El último punto del documento de los morados recoge la propuesta de iniciar un proceso de reforma de la financiación local, "reconociendo la importancia de los entes locales y garantizando la suficiencia de recursos y la participación en los ingresos del Estado".