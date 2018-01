Mofa e Befa trae a Santiago una nueva obra que ironiza con la filosofía y debatirá en la "posfunción" con el público

18/01/2018 - 13:40

El dúo hará gala de la "razón 'perralleira'", una visión en la que "todo problema tiene solución" y, si no, no queda otra que inventarla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El dúo cómico formado por Mofa y Befa, personajes interpretados por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, llegará a Santiago entre los días 24 y 27 de enero con cuatro funciones de su nuevo espectáculo, 'Cranios privilexiados ou crítica da razón perralleira', que se representará a las 20,30 horas en el Teatro Principal.

En una rueda de prensa en la que han estado presentes los actores y el director de la obra, la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Santiago, Branca Novoneyra, ha destacado la introducción de la "posfunción" en el espectáculo, el jueves 25, a través de un "debate entre el público y los actores" que permitirá "conocer el proceso creativo" de cada pieza.

Asimismo, otra de las novedades, tal y como ha informado Branca Novoneyra, es la "invitación al público" a "comentar todos los días" la obra por las redes sociales, utilizando las etiquetas '#posfunción' y '#euvexoteatrogalego'. Así, en palabras de la concejala, se pretende "componer un relato sobre la cultura gallega actual".

ESPECTÁCULO CÓMICO SOBRE LA FILOSOFÍA VITAL

El director de la obra, Carlos Santiago, ha explicado que Mofa y Befa "se someten a un duro ejercicio espiritual" al "poner en cuestión" su propia filosofía escénica: el 'perralleirismo', basada en el principio de que "todo problema tiene solución" y, si no la tiene, "no queda otra que inventarla", asegura.

Por ello, Santiago ha comentado que "esta incursión destemida" en la filosofía "deriva de las grandes preguntas de la humanidad" a las que se procura una "respuesta 'perralleira'". Además, ha anticipado como "gran novedad" la creación de una "quinta categoría teatral", a la que ha denominado "la quinta pared".

En esta obra, Mofa y Befa emprenden un viaje por el "fascinante mundo de las ideas", donde serán "asaltados y poseídos" por todo tipo de personajes: filósofos lucenses, domadores de circo anti-darwinianosk, eremitas positivistas, cantantes sufís o cobradores de la luz con ideas propias sobre la teoría de la relatividad.

En conjunto, el director del espectáculo ha asegurado que se trata de un "'freak show' de pensadores y pensamientos" que "no renuncia a comprender la realidad actual", aunque "parezca difícil". En este sentido, el actor Evaristo Calvo ha apuntado que "uno no se puede fiar de cualquier filosofía si esta no resiste la prueba del algodón".

En resumen, Carlos Santiago ha explicado que Mofa y Befa son "dos cráneos privilegiados" en "busca de respuestas" y "dispuestos a convencer al público de la validez de su método", porque "en el 'perralleirismo' se encuentra la verdad".

DATOS DEL ESPECTÁCULO Y PRECIO DE LAS ENTRADAS

El espectáculo está recomendado para mayores de 13 años y tiene una duración aproximada de 90 minutos. Está dirigido por Carlos Santiago, que también es el autor de la obra, junto con Pepe Sendón.

Los protagonistas son Víctor Mosqueira y Evaristo Calvo y cuenta con la dirección de arte de Natasha Lelenco, el espacio lumínico de Octavio Mas, el atrezzo de Marcelino de Santiago 'Kukas' y la producción de Rubén G. Pedrero.

Las entradas tienen un precio de 12 euros, sobre el que se aplica un descuento del 50 por ciento para los colectivos habituales (parados, mayores de 65 años, jubilados, menores de 25 años, estudiantes, familias monoparentales y familias numerosas).

AYUDAS A LA PRODUCCIÓN 2017 DE LA XUNTA

Durante la rueda de prensa, el director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, ha informado de que este espectáculo se incluye dentro de los beneficiarios de las ayudas a la producción concedidas por la Xunta en 2017.

Jacobo Sutil ha recordado también que estas ayudas, destinadas al "fomento" de las obras del principal circuito escénico gallego, han permitido desarrollar 346 funciones por parte de 106 compañías teatrales, 90 de ellas gallegas, a lo largo de los 37 ayuntamientos que conforman Galicia.