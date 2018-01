UPA cree que las modificaciones de la PAC 2018 "no son muy ambiciosas" aunque dice que son "son importantes"

18/01/2018 - 13:39

El secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Julián Morcillo, ha destacado este jueves que las modificaciones que presenta la PAC 2018 "no son muy ambiciosas", aunque se trata de "pequeñas modificaciones" que "son importantes".

Además ha asegurado que el único que no le gusta a la organización es el tema del agricultor en activo ya que hasta ahora para cobrar los pagos era necesario que el agricultor lo fuera en el momento en que solicitaba la ayuda, y con la nueva modificación de la Comisión Europea se plantea que esto sea opcional, "que los Estados miembros decidan si aplican la figura o no", algo que en España no se va a aplicar.

Morcillo ha dicho en una rueda de prensa que esto viene de una intención de la Comisión Europea de "reducir el número de reglamentos para así simplificarlos, recogerlos y agruparlos en los mínimos posibles", destacando que en la última negociación se han introducido algunas modificaciones que para UPA "son importantes" como la mejora a nivel de los jóvenes, la mejora de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM Única), la mayor posibilidad de negociación de las organizaciones de productores o el valor de la cadena.

Esta documentación ha sido ya aprobada a nivel europeo, trasladándose ahora al Estado español, que publicó un Real Decreto el 11 de enero en el que adoptaba los cambios, pero ahora "faltaría incluir los últimos acuerdos", para lo que debería publicarse "lo antes posible" y empezar a trabajar el 1 de febrero, que se abre el plazo de la PAC.

En cuanto a las modificaciones que presenta la PAC para recibir ayudas, ha explicado que es necesario mantener la actividad agraria en la instalación, estos cambios van dirigidos a un plan de control sobre parcelas que llevan tres años de no cultivo, además de para parcelas que se declaran como pastos y la actividad no es el pastoreo del ganado, obligando a que los agricultores se comprometan con las labores de mantenimiento de todas las parcelas agrarias, además se excluyen de ser elegibles para subvenciones las parcelas que se han declarado en barbecho más de cinco años consecutivos.

En cuanto a las ayudas, Morcillo ha dicho que el cambio que le gusta menos es que ahora queda en manos de los estados miembros decidir si para cobrar la ayuda es necesario ser agricultor en activo, una modificación que la Comisión Europea plantea de forma opcional y que desde UPA creen que "va en la línea contraria de que las ayudas vayan a los verdaderos agricultores", por el momento el Gobierno de España ha dicho que esta norma no se va a aplicar a nivel estatal, "algo razonable" para UPA.

Sobre el 'pago verde', las explotaciones de más de 30 hectáreas tienen que plantar al menos tres cultivos, además en las superficies de interés ecológico se limita el uso de productos fitosanitarios, al tiempo que se modificarían los meses en los que se puede hacer actividad agronadadera en estas zonas, que pasaría de 9 a 6 meses.

MEJORAS A LOS JÓVENES AGRICULTORES

En cuanto a los pagos a los jóvenes, que llegaba a representar el 25 por ciento del importe del pago básico para las 90 primeras hectáreas, apunta que hay una modificación por la cual se incrementa este porcentaje hasta el 50 por ciento, además de poder cobrarse durante 5 años "independientemente del momento en el que se incorporaron", según ha destacado Morcillo; en la línea de las ayudas a los jóvenes, ahora aquellos que reciban derechos por cesión de derechos sin tierra --que antes tenían un "peaje" del 20 por ciento de pago--, ahora quedan exentos.

Sobre las explotaciones de porcino, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha ha afirmado que el Ministerio de Agricultrua "sin consulta ni negociación ha impuesto una normativa de obligado cumplimento" por la que desde el 1 de enero y que hace referencia a la aplicación de purines, ya que se prohíbe su aplicación mediante el sistema de plato o abanico --como hasta ahora--, para tener que hacerlo inyectándolo al suelo, significando esto que los purines que usen los ganaderos "no se van a poder aplicar con la maquinaria actual", teniendo que hacer "inversiones en las explotaciones de más de 10.000 euros", ha lamentado Morcillo.