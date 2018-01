Marín (Cs), seguro de que el PP no aprobará el Presupuesto, dice que los 'populares' "no suelen dialogar"

18/01/2018 - 13:50

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, se ha mostrado "seguro" de que el PP no aprobará el Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para 2018 y ha indicado que los 'populares' "no suelen dialogar", aunque sí ha reconocido que hay instituciones donde esto no ocurre, poniendo como ejemplo a la Diputación de Málaga.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas tras mantener un encuentro con la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Marín ha negado que se hayan producido conversaciones entre las direcciones regionales de PP-A y Cs de cara a la aprobación de las cuentas municipales en Sevilla.

"El PP-A hace una política rancia y no quiere diálogo", ha insistido Juan Marín, quien ha considerado que es momento de "arrimar el hombro" y de no mirar los colores". "Se trata de sacar adelante los proyectos que son importantes para generar empleo", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha indicado que su grupo "lanzó la mano al PP, dijo que sí a todas sus propuestas e incluso les brindamos nuestros servicio técnicos para ayudarles a transformar en lo que procede legalmente ese documento que ellos llaman alternativo".

"Pero el PP está poniendo como condición 'sine qua non' para alcanzar un acuerdo que se excluya a Cs", ha advertido Millán, quien ha señalado que su grupo ya tiene un acuerdo con el gobierno municipal y que, aún sí, pide que se incorpore el PP "porque Sevilla necesita un acuerdo a tres".

Así, tras insistir en que Cs "no piensa en el color político ni en el rédito partidista, sino en lo que necesita el interés general", el dirigente de Cs ha dicho que quieren ser "medianamente optimistas", por lo que esperan que el PP "lo piense a última hora y den un paso por la ciudad porque Sevilla merece un Presupuesto".