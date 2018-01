La hija de Benet i Jornet resurge a un padre divertido "pero muy exigente" en las memorias 'Papitu'

18/01/2018 - 14:04

Sergi Belbel, autor del prólogo: "Todos los autores teatrales tenemos muy clara su importancia"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La hija del autor teatral y guionista de series Josep Maria Benet i Jornet Carlota Benet homenajea a su padre, enfermo de Alzheimer, en las memorias 'Papitu. El somriure sota el bigoti' (Columna), con prólogo de Sergi Belbel, en las que realiza una mirada a su faceta más familiar y de padre divertido "pero muy exigente".

Nacida en 1981 y filóloga catalana, Carlota ha explicado que en primer lugar las memorias versaban sobre el Alzheimer, pero el texto no fluía, hasta que encontró el camino y se dejó ir, en "un proceso muy bonito", en el que ha podido hacer las paces con la enfermedad.

Ha celebrado que estas memorias hacen que Benet i Jornet esté muy vivo, y ha dicho: "Mi padre era una persona muy ambiciosa y falsamente humilde y lo que quería era triunfar, y estoy muy contenta que lo lograra", lo que ha asegurado que le consuela.

Sobre su particular 'Papitu', ha recordado los intereses que compartía con él, como la lectura, el teatro, el cine, las series y el arte, y ha dicho que era "divertido, animado, dinámico, muy imaginativo; pero también tenía defectos, como ser muy exigente, con un código moral muy estricto, que si no seguías se decepcionaba contigo casi de forma irreparable".

A su juicio, era una persona con mucho dolor, que no se aceptaba a sí mismo en muchas cosas, algo que ella vivía como una losa, algo que ha dicho emocionada, y ha agregado: "A veces era vivir con un dolor que no sabes qué lo provoca".

"Ha sido maravilloso ser su hija pero también ha tenido cosas complicadas", ha apuntado Carlota, confiando en que los lectores tomen éstas memorias como las de dos personas que se quieren y una de ellas sufre un proceso de decadencia.

Ha incidido en que en la relación con estos pacientes, el cuidador se convierte en el policía y se empobrece la relación: "No me cansaré de repetir que es muy importante tener ayuda profesional. No hay otra solución", y ha asegurado que hasta que no exista una ayuda las familias estarán desmembradas.

Actualmente, su padre se encuentra ingresado en una residencia en Lleida en la que tardó poco en adaptarse, y desde entonces ha tenido épocas de todo, aunque ha celebrado: "Ahora está muy tranquilo, canta mucho y está feliz si le van a ver. Está bien dentro de lo que cabe".

Sobre cómo acogería estas memorias -de las que ha leído fragmentos que olvida enseguida--, ha dicho que Benet i Jornet "sería fan" de cualquier cosa que ella hiciera, además del hecho de que estaría muy contento de verla escribir y de que fuera un libro sobre él que él nunca hubiera escrito.

Estas memorias narran la decadencia del Alzheimer con la "oposición de momentos brillantes y llenos de magia" extraídos de sus propios recuerdos, además de albergar una exploración de la obra de su padre.

No obstante, más allá de la voz de autor, su hija ha querido recuperar su voz "como padre", algo que ha hecho releyendo correos electrónicos, de los que Benet i Jornet sale revivido y muy humano; por ejemplo, ha recordado que su padre construyó un mundo mágico que los dos habitaban con total normalidad.

Ha incluido dos recuerdos inventados: ha imaginado cuándo fue su última conversación antes de que no hubiera vuelta atrás, y ha recreado un posible canguro que le haría su padre a su hijo Mateu, fantaseando sobre lo qué harían, a qué jugarían y qué comerían ybeberían: "Esto no lo tendré pero me lo imagino".

"Este libro me ha hecho otro regalo: había reprimido durante mucho tiempo algo que me gusta, que es escribir", ha dicho Carlota, que ha sacado su vocación de escritora del armario, ya que está preparando una novela sobre las decisiones de las mujeres entre carrera, aventura y maternidad, ha avanzado.

EL "AMOR DE SU VIDA" JUNTO AL TEATRO

Belbel ha recordado que Benet i Jornet hablaba mucho de Carlota, que fue el "amor de su vida" junto al teatro, y para él ha sido la persona más decisiva desde el punto de vista personal y profesional.

Ha remarcado que enseñó a sus discípulos que el teatro es el valor de la memoria, con la crueldad de que esta misma persona esté perdiendo la memoria; y a su juicio, de este dolor nace el libro de Carlota, concretamente "del dolor que causa que la memoria haya huido de una persona que otorgaba tanto valor a la memoria, y que se preocupó de que las nuevas generaciones adoptaran este valor obligándolas a sentirse el eslabón de una cadena".

"Todos los autores teatrales tenemos muy clara su importancia en el resurgimiento del teatro catalán", ha subrayado Belbel, que ha recordado que mantuvo la llama encendida en un momento de travesía del desierto del teatro catalán.