Rivera pide al pp "que no se equivoque de enemigo" y no se "obsesione con naranjito"

18/01/2018 - 14:11

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este jueves al PP "que no se equivoque de enemigo" señalando a su formación y considerando que los nacionalistas son "conciliadores", y que no se "obsesione con Naranjito", como le llamó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

Durante una visita a Fitur, insistió ante los medios de comunicación en que Ciudadanos ha ganado las elecciones en Cataluña y el PP ha quedado "último" con el peor resultado de la historia, y en vez de hacer autocrítica echa la culpa "al mundo mundial", fruto del "nerviosismo y la estupefacción".

Rivera respondió así a Hernando, que el día anterior le llamó "mezquino" por no prestar un diputado al PP para poder tener grupo propio en el Parlamento de Cataluña. "No vamos a cometer un fraude", le dijo, ni a obligar a los catalanes a pagar de su bolsillo lo que no se han ganado en las urnas. El mailing electoral, afirmó, tiene que pagarlo el PP con su dinero, "espero que legalmente".

Subrayó el hecho de que el PP llame "mezquino" a Ciudadanos mientras considera que el discurso de los independentistas es ahora más "conciliador", y pidió a ese partido "que no se equivoque de enemigo". Aunque han salido "debilitados" de las elecciones, insistió, los independentistas "van a seguir trabajando por romper el país y romper la convivencia".

(SERVIMEDIA)

18-ENE-18

CLC/gja