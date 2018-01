El alcalde de Linares (PSOE) justifica el cese de competencias de concejales porque "traicionaron" su confianza

18/01/2018 - 14:17

El alcalde de Linares (Jaén), el socialista Juan Fernández, ha justificado el cese de competencias de los concejales Luis Moya y Pilar Parra porque "traicionaron la confianza" y porque, además, quiere "que quien esté en determinados lugares ponga a Linares por delante de otras pretensiones o intereses más diversos".

JAÉN, 18 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con COPE Jaén en el marco de Fitur recogida por Europa Press, se ha pronunciado de este modo sobre la crisis en el seno socialista. En concreto, a finales de la semana pasada retiró las funciones a Parra como delegada de las áreas de Fomento y Empleo y a Moya como primer teniente de alcalde y responsable de Hacienda, Patrimonio, Seguridad Ciudadana y Contratación.

La ejecutiva local del PSOE linarense expresó su rechazo a esta "decisión unilateral" y, a su propuesta, el grupo municipal aprobó este miércoles una reorganización en la que Parra sustituye al alcalde como portavoz. Fue este miércoles en una reunión del grupo a la que no asistieron ni el propio Fernández ni los otros tres concejales socialistas afines a éste, de modo que los seis ediles restantes son los que respaldaron la reestructuración.

El alcalde ha argumentado su decisión en que le "han traicionado en otros menesteres orgánicos" --no apoyaron su candidatura a la secretaría general del PSOE de Linares, cargo para el que finalmente fue elegido el parlamentario andaluz Daniel Campos--. "Se ve que ellos no confiaban en mí, pues yo tampoco puedo confiar en ellos. Es algo de una lógica aplastante y que cabía esperar", ha comentado.

Junto a esa "falta de confianza", ha añadido que también busca "que quien esté en determinados lugares ponga a Linares por delante de otras pretensiones o intereses más diversos". "Personas que llevo en mi mochila desde hace 20 años, que el que daba la cara el primero era yo, el cabeza de turco era yo para todo. Todos, mi despacho y mi mejor sillón (...) Y me traicionan. Los dejo que sigan sentados en el sillón ¿Los invito a cenar? ¿Hasta dónde llega la hipocresía humana?", ha afirmado.

Fernández, que ha reconocido que hay "un conflicto, por supuesto", ha apuntado que "queda partida" cuando resta un año y medio de mandato y ha agregado que "probablemente" tenga pensado retirar competencias a algún edil socialista más.

"QUITAN EL PORTA, PERO NO LA VOZ"

Con respecto a la reestructuración del grupo socialista en el Ayuntamiento, ha considerado que le "quitan la porta, pero no la voz" a alguien que lleva "40 años en el PSOE" y por parte de "gente que no había nacido" cuando él estaba ahí. "Dan un número de concejales que pueden hacer eso, bueno. Pero, ¿a un alcalde le puedes quitar la voz? A ver si sabemos dónde estamos", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que no está fuera de Linares y debe que "reivindicar" por su futuro sin tener que "guardarle el papel a nadie" ni "defender quién me paga la nómina, si venga de Sevilla o está en Jaén". De este modo, está en su "trabajo de todos los días porque hay que darle salida" económica, industrial y tecnológica a la ciudad.

"Es el mayor de mis problemas, lo otro para mí no es problema", ha asegurado el alcalde, quien ha recordado que el municipio ha dicho "basta ya" ante "una serie de problemas enorme", como se está planteando en los últimos meses a través de la plataforma 'Todos a una por Linares'.

A su juicio, sin embargo, "con mucha hipocresía y cinismo, se le ha dado a todo eso la vuelta" y "una petición de Linares que es una deuda histórica que viene desde seis años atrás (en referencia al Plan Linares Futuro), se convierte ahora en una ITI provincial".

Al hilo, ha señalado que ese plan que supuso el cierre de la automovilística Santana Motor "está pendiente en su mitad", ya que hubo "cumplimiento en cuanto a jubilaciones", pero no en cuanto a proyectos de futuro, "a ese apoyo que necesitaba la ciudad porque quien cerraba la empresa no es ni más ni menos que nuestra Administración más importante, la Junta".

Por ello, ha defendido que "se cumpla" lo que "está firmado" aunque "ahora haya otros actores" en la gestión del Gobierno andaluz. "Y que no lo disfracen ni lo difuminen, una petición expresa de un problema concreto donde se pierden casi 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, en un café para todos", ha afirmado el alcalde, para el que "no es cuestión de solidaridad o no".

"Que una ITI provincial, estupendo. Yo soy el primero que la apoyo. ¿Pero y el Plan Linares Futuro de hace seis siete años? ¿Ese cuándo viene? ¿Viene en un formato provincializado? Pues vaya unas medidas compensatorias. Encima de que van tarde, nos los difuminan. No, hombre, tenemos inteligencia", ha declarado.

VOCACIÓN LINARENSE

Para el regidor, "hay cosas que no tienen vuelta de hoja" y seguirá diciéndolas a pesar de que pueda molestar porque su "vocación es linarense". En esta línea, ha apuntado que será seguramente "el único político" que habrá dicho "no" a ir al Senado, dado que llevaba "cuatro cinco meses de alcalde" y no iba "a abandonar Linares".

"Todos no pueden decir lo mismo. Porque los que me han traicionado les faltó tiempo para salir corriendo, y estoy seguro que por curiosidad científico política no, a otros puestos más rentables, en todos los sentidos", ha concluido.