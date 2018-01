Iceta traslada a Torrent que sería un "gravísimo error" investir a Puigdemont y delegar su voto

18/01/2018 - 14:33

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha trasladado este jueves al presidente del Parlament, Roger Torrent, que sería un "gravísimo error" investir al líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, y permitir que tanto él como los otros cuatro diputados que están en Bruselas deleguen su voto.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Lo ha hecho en la reunión que han celebrado en el marco de contactos de Torrent con los líderes de los grupos para abordar la sesión de investidura, ha detallado en rueda de prensa Iceta.

Ha descartado el intento de investidura de Puigdemont porque se debería hacer mediante mecanismos antireglamentarios, no podría ejercer sus funciones con normalidad e impediría avanzar hacia "la estabilidad" que ahora necesita Catalunya.

También ha señalado que Catalunya necesita volver a la legalidad y tener un Govern con miembros que puedan ejercer sus responsabilidades con plenitud y que abra una etapa de diálogo con el Gobierno central.

Y ha defendido que los letrados del Parlament ya han indicado que no es posible investir a Puigdemont a distancia porque el reglamento exige la presencia física en el pleno.

"Sería un gravísimo error que no tiene amparo legal ni reglamentario", como tampoco lo tiene la delegación de voto de los cinco diputados que están en Bruselas, ha señalado.

De hecho, los socialistas catalanes no avalan que los cinco diputados en Bruselas pidan la delegación del voto porque "no residen en el país", y defienden que no se puede comparar su caso con los tres diputados encarcelados.

Iceta ha recordado que el juez del Tribunal Supremo indicó que los diputados encarcelados podían delegar su voto y que los letrados han dejado la puerta abierta a ello, mientras que han sido tajantes con la negativa a que puedan hacerlo los diputados en Bruselas.

Por ello, el líder socialista se ha remitido a la interlocutoria del juez y al informe de los letrados que indica que los diputados en Bruselas no pueden delegar su voto: "Coincidimos exactamente con el informe de los letrados, que siempre indican la buena línea de actuación".

PRIMER REUNIÓN "AMISTOSA"

Iceta ha dicho que el primer encuentro institucional con Torrent ha sido amistoso y ha valorado que confía en su intención de tender puentes y dar voz a todos los grupos.

También ha aprovechado el encuentro para trasladarle su "disgusto" por el reparto de escaños, pues la mayoría independentista ha situado al PSC más lejos del atril de lo que estaba en la anterior legislatura pese a haber ganado votos y un escaño.