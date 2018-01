Emergencias aconseja no encender la hoguera con gasolina ni tirar al fuego plástico o restos de comida

18/01/2018 - 14:41

La Dirección General de Emergencias y el Sistema de Emergencias de las Illes Balears-SEIB112 han recomendado a los ciudadanos que vayan a realizar 'foguerons' por Sant Sebastià que no enciendan la hoguera con gasolina, sino que usen gasóleo o pastillas de encendido rápido.

Asimismo, según ha recogido en un comunicado la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Emergencias ha pedido que no se tiren materiales de plástico ni restos de comida porque producen gran cantidad de humo.

Otras medidas de seguridad que han aconsejado son utilizar utensilios de usar y tirar (platos, tenedores, cuchillos, etc.) y no tirar al fuego ni a los contenedores petardos o cohetes. Para ello, han recomendado buscar un lugar abierto y alejado de las masas.

Para la celebración de los 'correfocs', han pedido a los participantes que lleven ropa de algodón, pantalones y manga larga, calzado adecuado, tapones en las orejas y gafas que protejan los ojos.

Igualmente han pedido precaución con los cristales de las gafas y cámaras que se pueden estropear con las chispas, no tirar agua, no tocar ni manipular artefactos pirotécnicos y no fumar ni encender fuego cerca de los contenedores de material pirotécnico.