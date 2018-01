CCOO-A valora el aumento de pedidos en el A380 pero pide aclarar que el contrato "no sea una declaración de intenciones"

18/01/2018 - 15:19

El sindicato CCOO-A ha valorado el aumento de pedidos en el avión A380, tras el anuncio de que Emirates Airlines ha encargado 36 aviones A380 a Airbus, aunque ha pedido que la empresa aeronáutica aclare que el contrato "va para adelante y que no sea una mera declaración de intenciones".

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Emirates Airlines, con sede en Dubai, ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para adquirir hasta 36 aviones adicionales del modelo A380, conocido como 'superjumbo', un macropedido valorado en 16.000 millones de dólares (13.060 millones de euros), según los precios actualizados del catálogo del fabricante, que garantiza al constructor aeronáutico europeo continuar producción su avión más grande.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, considera que "cualquier incremento de pedidos en el A380 "es garantía de empleo para la industria aeronáutica nacional, y especialmente conociendo que este programa tiene afectación importante en Andalucía".Por ello, ha saludado que estas cosas sucedan".

No obstante, ha explicado que el sindicato había pedido una reunión con la dirección de la empresa "para que nos aclarara la situación de los programas en dificultades", ante lo que la dirección de la empresa, en relación con el A380 "nos manifestaba que estaba en negociaciones para un contrato con Emirates y otro con China, nos dijeron que preferían terminar la negociación y con el resultado de estas negociaciones entonces tendrían claro cuál es el escenario al que se enfrenta el programa".

Por ello, ha valorado que el contrato de Emirates "parece que llega a buen puerto".

No obstante, CCOO quiere saber "si definitivamente el contrato va para adelante o no o es una mera declaración de intenciones", algo que ven necesario conocer "de cara al empleo, no sólo en Airbus, sino también en la industria auxiliar".