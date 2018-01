TV3 reflexionará sobre el significado de familia con el humor negro de 'Benvinguts a la família'

18/01/2018 - 15:37

TV3 reflexionará sobre el significado de familia con la comedia de humor negro 'Benvinguts a la família', que a partir de la semana que viene y hasta abril se emitirá cada lunes por la noche en la televisión catalana en sustitución de 'Merlí'.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"La serie puede enganchar a los espectadores ya que habla de temas y de modelos familiares con los que la gente se puede sentir identificada", ha explicado uno de los creadores de la ficción Pau Freixas en un acto de presentación del formato este jueves en TV3.

Otro de los ideólogos de la serie, Ivan Mercadé, ha comentado que una de sus grandes preocupaciones a la hora de pensar la ficción fue encontrar el tono adecuado para que nadie se pudiera ofender, pero opina que finalmente lo han encontrado.

En este sentido, y aunque el equipo ha reconocido el reto que supone sustituir a la serie 'Merlí', el director de la cadena, Vicent Sanchis, se ha mostrado convencido de que la serie funcionará: "En el contexto que vivimos, la gente tiene ganas de reír. Estoy seguro de que el producto tendrá éxito ya que aparece en el mejor momento".

"NUEVO ELENCO"

El jefe del departamento de Ficción y Cine de la televisión catalana, Oriol Sala-Patau, ha destacado que la serie presenta rostros poco habituales de TV3 como son las actrices Yolanda Ramos y Melani Olivares.

"Pensaba que no era el prototipo de TV3 y me alegré mucho cuando me comentaron el proyecto. Sólo he trabajado una vez en la cadena y me encanta poder volver a Barcelona y a Catalunya, ya que vivo en Madrid y las echo de menos", ha explicado Ramos, que también ha destacado la libertad que los guionistas y creadores de la ficción le han dado a la hora de interpretar a su personaje.

Olivares, que también reside en Madrid, se ha mostrado igualmente contenta de poder volver a Catalunya y de trabajar con el equipo: "Hemos dejado los egos de lado y nos hemos puesto a trabajar y a crear conjuntamente. Ha sido un placer".

Ivan Massagué, Nao Albet, Nonna Cardoner, Georgina Amorós y Leiti Séne son algunos de los actores y actrices que completan el elenco.