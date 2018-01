El ciclo 'Iniciarte' sobre el arte joven de vanguardia se estrena en Granada

18/01/2018 - 16:24

El programa 'Iniciarte', con el que la Consejería de Cultura promueve y difunde el arte joven de vanguardia, se presenta este jueves en Granada con la colaboración de la universidad y de su centro de artes visuales La Madraza.

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

La sala PTS acoge así hasta el 16 de marzo la exposición 'Greetings to the audience', de la artista Natalia Domínguez, que toma las misiones Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA como metáfora de la exploración en lo desconocido del mundo del arte. La muestra se acompaña con el correspondiente catálogo, que contiene textos de la comisaria de exposiciones Johanna Caplliure.

En la muestra Natalia Domínguez se inspira en la exploración del espacio exterior desconocido para adentrar al espectador en un mundo lleno de enigmas como podrían ser los del arte. La artista toma como base la de Cabo Cañaveral de la NASA, de donde despegaron en 1977 las naves Voyager 1 y Voyager 2; ambas alcanzaron el espacio interestelar teniendo como misión analizar el Sistema Solar.

Natalia Domínguez ha desarrollado con esta obra una práctica artística donde la investigación sobre los medios de representación en las artes visuales, el rol del artista o el lugar del público son constantemente cuestionados.

El punctum de su retrato sobre el contexto artístico no es fácil de digerir, pues con él demuestra las relaciones fraudulentas de poder, las estructuras jerárquicas o el empoderamiento de ciertos sistemas de lectura o interpretación.

El programa Iniciarte surge en el año 2006 como apoyo a la creación contemporánea. Desde 2013 se reconducen los objetivos al apoyo de la creación joven en Andalucía, lo que se concreta en convocatorias públicas para la selección de proyectos expositivos, pudiendo presentarse tanto artistas como comisarios menores de 35 años. La convocatoria ofrece la producción de nueva obra, su exposición y la elaboración de un catálogo impreso bilingüe.

Los proyectos son seleccionados por comisiones independientes compuestas por profesionales de todos los ámbitos del arte contemporáneo.