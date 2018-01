Montero cree que el abono de la extra de 2012 en febrero "puede venir bien al consumo" y espera más mejoras retributivas

18/01/2018 - 16:27

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, considera que el abono en el mes de febrero de la última parte de la recuperación de la paga extraordinaria de 2012 "puede venir bien al aumento del consumo" y ha anunciado que para este año espera aplicar más mejoras retributivas a los empleados públicos andaluces.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones facilitadas por la Consejería a Europa Press, Montero ha valorado que ese pago "manifiesta el compromiso del Gobierno andaluz con los empleados públicos y muestra nuestra lealtad al pacto firmado con las organizaciones sindicales mayoritarias presentes en la Mesa General".

De esta forma, según ha explicado, "en la nómina de febrero se abonará la última parte, correspondiente a la recuperación de la paga extraordinaria de 2012, lo cual significa una inyección económica para el conjunto de los empleados públicos, que puede venir bien en febrero, un mes complicado para las familias", por lo que este abono "puede ayudar a contribuir al nivel de consumo que procure el desarrollo económico de la comunidad".

Ha recordado que la previsión de la Junta para 2018 es que "podamos incrementar y hacer la subida salarial a los empleados públicos que ya hemos cuantificado en los Presupuestos de la Comunidad del 1,5 por ciento de subida y que está pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pues entendemos que estará en ese entorno, en esa media·".

Montero ha añadido que "en la medida en que se vayan incorporando otras mejoras retributivas de jornada, la comunidad las irá aplicando en el marco de sus competencias".

"Es importante recuperar el poder adquisitivo de todos los empleados públicos y de otros colectivos, como los pensionistas", ha aseverado Montero, quien ha lamentado que se hayan devaluado las pensiones "con motivo de la crisis económica, la reforma laboral", de forma que ha criticado que el Gobierno "utilizando la crisis como coartada para una devaluación salarial que es perjudicial para la recuperación económica".

APROBACIÓN DE LOS PGE

Sobre la aprobación de los PGE, Montero cree que el Gobierno central debe "concertar alianzas en torno a las Ley de Presupuestos, y debe hacer propuestas que permitan que el resto de grupos políticos puedan aprobarlo".

La consejera ha lamentado que "hasta ahora el Gobierno de Rajoy no ha movido ficha, se ha escondido en la crisis catalana para justificar la inactividad de su Gobierno y no ha habido propuesta ninguna que pueda ser valorada para considerarla en estos términos".

Asimismo, ha dejado claro que "no hace falta unos PGE para plantear una subida salarial, sino que se puede hacer mediante un decreto ley, ni hace falta los PGE para plantear modificaciones de la jornada de los empleados públicos, que se pueden articular vía decretos leyes o leyes que permitan avanzar en materia de derechos, porque hasta que la recuperación económica no llegue a las familias, entre ellas las de los empleados públicos, ésta no va a ser una realidad".