Fabricantes de decoración, mobiliario y complementos se dan cita en Intergift a partir del 31 de enero

18/01/2018 - 16:37

Fabricantes especializados y primeras marcas de sectores de decoración, mobiliario, complementos, textiles y tapizados se dan cita a partir del 31 de enero en Intergift 2018, que se celebrará en Ifema, ha informado Feria de Madrid.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

De este modo, Intergift busca convertirse en "el gran escaparate de los sectores de decoración y el regalo, el espacio por excelencia donde mostrar al profesional las novedades y tendencias que marcarán la próxima temporada", han destacado desde la organización.

El salón, que se celebra del 31 de enero al 4 de febrero, expondrá elementos de textil, mesas, sofás, elementos decorativos, iluminación, lo último en regalos de fantasía, infantiles, gadgets, el mundo de las licencias, etc.

El estilo vintage sigue teniendo su espacio esta temporada. Muebles de estilo 'art decó' o clásicos, reinventados con materiales y texturas contemporáneas estarán también muy presentes en el diseño de interiores. Los estilos nórdicos o escandinavos, caracterizados por su uso del blanco y de elementos naturales, volverán a "levantar pasiones" en la próxima temporada, según ha informado la organización.

En mueble de hogar, la madera continuará siendo la gran protagonista, ya sean las naturales que "muestran sus imperfecciones sin disimulo, o las tratadas en colores". Además, el metal estará muy presente en mesitas, lámparas y otros objetos decorativos. Y el hierro y la piedra se introducen cada vez más junto al bambú, sisal o ratán.

Según afirma la organización, en cualquier proyecto decorativo es imprescindible la iluminación, y las últimas colecciones se centran en lámparas en tonos metálicos, cobre, oro o bronce, para dar paso también a metales de aspecto industrial o piezas de aspecto desgastado.

En relación a la tendencia en sofás, destaca el estilo curvo que confiere personalidad a la pieza. Las firmas apuestan por cuidar todos los detalles para conseguir los espacios más exclusivos. Así, la amplia oferta de complementos decorativos abarcará un enorme abanico de opciones que van desde flores y velas, a arenas y jarrones, en los que destacan los toques étnicos y la amplia gama de colores, con cierta preferencia hacia los azules, beiges y verdes.

MOBILIARIO DE MUY DIFERENTES ESTILOS

Entre algunas de las propuestas que avanzan las empresas expositoras, 'Añil Diseño' se decanta por una colección contemporánea para un hábitat moderno con muebles de madera en distintos colores. 'Hanbel' lanza una colección en la que triunfa el aluminio, el hierro y el latón; también apuesta por sofás con formas curvas, butacas de cuero combinadas con acero, lámparas de mesas geométricas, y los cabinets de estilo inglés.

'Asoral Bespoke Kids Rooms' presenta su última colección de mobiliario infantil y juvenil; 'Brucs' propone una serie de muebles de líneas rectas en colores neutros, especialmente el blanco, y una gran variedad de materiales como ratán o el plástico, y estructuras metálicas combinadas con caña; y 'Casual Home&Contract' acude al salón con su colección de mobiliario contract.

Por su parte, el interiorista Guille García Hoz presenta su colección de cerámica, esculturas, vajillas y objetos decorativos; 'Grupo Cades' muestra la nueva colección de su marca 'Amadeus', con tendencias étnicas, naturales, modernas y apostando por el colorido; 'Dareels' propone muebles de diseño realizados en teca reciclada; 'DIC' ofrece una gama de sofás en tonos morados y lilas, y 'Europizarras Décor' presenta su selección de pizarras para proyectos de edificaciones, decoración y artesanía de alto valor estético y adaptación a nuevas tendencias arquitecturales.

Asimismo, 'GYI Taller' expone una línea de mobiliario artesanal contemporáneo fabricado en madera natural, y 'Guadarte' contempla desde el mueble y complementos de líneas barrocas, hasta diseños sencillos de corte contemporáneo. Además, 'Ixia Regal' apuesta por una colección de muebles en tonos claros, y 'Lexington' por su línea textil para el hogar y accesorios para la próxima primavera-verano.

'PLM Design' ofrece una colección de muebles funcionales e iluminación y accesorios contemporáneos; Santiago Pons muestra la colección 'Balford' con muebles negros y toques dorados; 'Taller de las Indias' se decanta por la madera, el hierro y la piedra, pero introduciendo cada vez más el bambú, sisal o ratán, y las alfombras de fibras naturales; 'Vical Home' presenta piezas grandes y objetos con influencias de otras culturas, y 'VP Ourense' ofrece su tradicional colección de cerámica junto con piezas de muebles contemporáneos, lámparas, cuadros, y un sinfín más de objetos que ayudan a crear espacios cálidos.

MOBILIARIO EXTERIOR

La edición de febrero presenta las últimas tendencias en mobiliario exterior de la mano de grandes empresas especializadas en este tipo de muebles como 'Sunso Furniture', que ofrece una colección hecha a mano, desde la estructura hasta el trenzado, muebles duraderos, resistentes a los rayos UV, aguas cloradas, agua salada, micro-organismo... La estructura de aluminio está tratada y pintada al horno, sus telas son anti-manchas, repelente al agua y lavables. Junta a ésta, empresas como 'Magestic Garden' y 'LDK Garden', entre otras, también ofrecen un amplísimo catálogo de muebles para el exterior en diferentes materiales.

ALFOMBRAS, ÁNFORAS, VAJILLAS Y MUCHO MÁS

'Intertrade' también presenta alfombras elaboradas en diferentes países con piel de vaca, lana y algodón, y en iluminación, la empresa 'Lámparas Schuller' incorpora componentes plásticos y metacrilatos en sus piezas.

'Perspectiva 10', dedicada a la venta, diseño y realización de obra artística original y espejos para decoración de interiores, asiste a la feria con una interesante selección de estos objetos. Por su parte, el estudio de arte Javier Madrid propone gestionar toda la obra pictórica de cualquier decoración.

'Ánforas del mar' mostrará sus reproducciones exactas de ánforas del Mediterráneo que somete a un proceso de envejecimiento acelerado bajo el mar totalmente natural mientras que 'Artesanía San José' ofrece en esta edición su nueva colección de cestería además de multitud de artículos realizados en rafia y esparto orientados a decoración.

'Puckator' sorprenderá con variedad de artículos y nuevas colecciones que ya marcan tendencia en Reino Unido, y 'Signes-Grimalt' expone diferentes colecciones: Náutico, artículos de madera con espíritu marinero, Flamingo, una línea con objetos de menaje y decoración; y Kaktus, con elementos muy originales y nuevos artículos con motivos de gatos.

LICENCIAS, JUGUETES Y PAPELERÍA

El sector de las licencias está representado este año por varias marcas. Entre otras, 'Apex Gifts', una empresa importadora y distribuidora de regalos; '5G Ideas', distribuidor oficial de marcas líderes en el mundo del arts & crafts, las manualidades, así como los juguetes creativos y educativos; y 'Karactermania', que presenta un amplio catálogo de licencias: Disney, Avengers, My Little Pony o Trolls, Star Wars y la onda fashionista de la línea Oh My Pop entre otros.

'Liragram', con la licencia de Pjmask en disfraces y globos, también sigue apostando por la vajilla de Patrulla canina y, como novedad, los disfraces de Disney baby con todas las princesas de la compañía.

En papelería, 'Grafoplás' del Noroeste presenta sus últimas colecciones en productos de papelería, material escolar, material de oficina y scrapbooking; y 'Dohe, S.A.', asiste al Salón con nuevas colecciones escolares para el 2018: Chupa Chups, Vichy, Soft, Volkswagen, Jungle, Palmeras.

Por último, 'Azzar Complementos', empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de bolsos y complementos, acudirá con las colecciones de su marca propia 'Dogs By Belucchi', además de las que crean bajo la licencia 'Kimmidoll'. 'CoolPack' propondrá un amplio abanico de modelos de mochilas, bolsos y accesorios de viaje.