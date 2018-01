El concejal de Fomento de Murcia: "que no se olvide la gente de las concesionarias que les hemos conseguido trabajo"

18/01/2018 - 17:17

Todos los grupos de la oposición piden el cese inmediato de Ortiz y que el alcalde "dé explicaciones"

MURCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, participó la semana pasada en una reunión con presidentes de las juntas municipales y portavoces populares en pedanías en la que pidió a los asistentes "que no se le olvide a la gente que está en las concesionarias y a las que les hemos conseguido un trabajo", y afirmó que va a gastarse un dinero "sin hacer convocatoria pública en dar satisfacción".

Así aparece recogido en unos audios grabados durante este encuentro que tuvo lugar en la sede del PP en Murcia y que han sido publicados por un diario regional.

"Hay mucha gente que está donde está gracias a nosotros y al PP, que no se le olvide a la gente que está en las concesionarias y a las que les hemos conseguido un trabajo", asevera Ortiz. A continuación, reprocha que "quien no se acuerda de las cosas, es un marrano, y puede ser que cuando vengan otros, que no va a pasar, pues que nos pongan en la calle".

En otro momento de la reunión, el concejal llega a afirmar que lo que él quiere "es que todos vosotros, todas las cuestiones de alumbrado público que tengáis en mente nos la hagáis llegar directamente a nosotros, y yo voy a gastarme un dinero sin hacer convocatoria pública en dar satisfacción".

"Necesito toda esta información a lo largo del mes de enero, como mucho a principios de febrero, y yo hay muchas cosas que sin contar con nadie voy a hacer: alumbrado, una cosa de Monteagudo... y no me voy a esperar a otro momento", señaló.

LA OPOSICIÓN PIDE SU DIMISIÓN

Tras conocer los audios, los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Murcia han pedido la dimisión del concejal.

En concreto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Hernández, entiende que tras las declaraciones del responsable de Fomento, "hoy debe ser el último día de Roque Ortiz como concejal de este Ayuntamiento". Asimismo, Hernández ha anunciado igualmente que llevará a la Fiscalía estas manifestaciones para comprobar si son constitutivas de delito.

Hernández añade que "consideramos que debería dimitir de manera voluntaria demostrando tener ética y que respeta a la institución que representa". También, declara que "el alcalde Ballesta en estos momentos debería haberle pedido ya la dimisión y, si no lo hace de manera voluntaria, debe cesarle para que deje de ser concejal de Gobierno de manera inmediata".

Igualmente, la portavoz socialista manifiesta que "estas declaraciones ponen a Ballesta en una situación muy delicada también porque nos debe explicar cuál fue su presencia e implicación en esta reunión".

Por todo ello, Hernández ha anunciado que el Grupo Socialista ha convocado a todos los grupos de la oposición para adoptar alguna medida política conjunta, como reunión a la Junta de Portavoces para pedir una comisión de investigación y se depuren responsabilidades ya que estas declaraciones de Ortiz demuestran una práctica habitual del Grupo Popular durante estos 23 años de Gobierno".

"Ballesta tiene la oportunidad de demostrar que su forma de gobernar es distinta a la anterior del PP, y debería hacerlo de forma contundente para desmarcarse de estas prácticas habituales, aunque está demostrando que, con las declaraciones de Roque Ortiz, en estos dos años y medio de alcalde, ha continuado con esta práctica", precisa.

Además de la comisión de investigación, el PSOE va a trasladar a la Fiscalía una denuncia con los audios para averiguar "si estas declaraciones son constitutivas de uno o varios delitos de corrupción", concluye la portavoz socialista.

CAMBIEMOS MURCIA EXIGE SU CESE

Por su parte, Cambiemos Murcia ha exigido al alcalde José Ballesta que cese a Ortiz por las declaraciones. "Quizá lo que más sorprende del audio de Roque Ortiz es que el alcalde Ballesta está a su lado en el acto y no dice nada, a pesar de que se llega a afirmar, por ejemplo, que se soliciten actuaciones en las juntas municipales donde gobierna el Partido Popular previas a la convocatoria pública", afirma el concejal Nacho Tornel.

"Un alcalde no puede permanecer impasible, ni aceptar con naturalidad, afirmaciones como las que pueden escucharse en el audio, por lo que pedimos que actúe cesando a Roque Ortiz y que ofrezca explicaciones", ha señalado, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Asimismo, la formación municipalista pedirá que se abra una comisión de investigación en el marco de la Comisión de Vigilancia de la Contratación para estudiar las posibles ilegalidades que se desprenden del audio y está estudiando llevar el caso ante la Fiscalía Anticorrrupción.

"Cambiemos Murcia sigue apostando por una moción de censura en el Ayuntamiento para terminar de una vez con los procedimientos del Partido Popular", ha concluido el edil.

AHORA MURCIA CRITICA LA "RED CLIENTELAR"

Por su parte, la portavoz y concejala de Ahora Murcia, Alicia Morales, ha criticado las declaraciones del concejal y "mano derecha del alcalde, José Ballesta afirmando claramente la existencia de toda una red clientelar que sustenta al PP", ya que "avergüenzan a todos los murcianos".

Desde Ahora Murcia, ha explicado Morales, "venimos denunciando esta situación desde que llegamos al Ayuntamiento, las prácticas torticeras por mediante las cuales el PP ha gobernado Murcia durante más de 20 años".

Molares ha anunciado que esta formación ha pedido el "cese inmediato" del concejal del PP, Roque Ortiz y que el alcalde, José Ballesta, "explique si apoya este tipo de manifestaciones y prácticas dentro del partido al que representa en Murcia".

CIUDADANOS PIDE LA DIMISIÓN POR "POSIBLE COMPRA DE VOTOS"

El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, ha exigido la dimisión inmediata de Ortiz, por "supuestas prácticas ilícitas y posible compra de votos a cambio de favores por parte del PP en el ámbito municipal.

En concreto, ha calificado de "muy graves" las declaraciones publicadas y ha tachado de "inaceptables" las supuestas prácticas irregulares a las que hace referencia. Asimismo, considera "absolutamente intolerable" el silencio cómplice de Ballesta, "que estaba presente en la reunión y no dijo nada".

"Este tipo de actuaciones", ha proseguido el portavoz de CS, "demuestra, una vez más, lo que desde Ciudadanos venimos denunciando a lo largo de este tiempo, tanto en el municipio de Murcia como en el ámbito regional. "Por ello", ha añadido, "desde nuestro grupo político no apoyaremos ninguna iniciativa del PP en el Ayuntamiento hasta que el alcalde de Murcia no cese al edil Roque Ortiz".

PODEMOS PIDE A LÓPEZ MIRAS QUE "DEJE DE PASEARSE

En concreto, el diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha afirmado que las declaraciones del concejal del PP en la capital murciana, demuestran que "nos gobierna la mafia" y que hoy han quedado revelado de forma transparente.

Para Pedreño, "estas declaraciones son la punta del Iceberg, de un modus operandi que apuntan a toda una trama del PP en la Región, sustentado por comportamientos caciquiles, muy alejados de esa Murcia moderna que hoy intentan venden en Fitur".

Además, el diputado Regional Podemos en la Región de Murcia ha pedido al presidente regional, Fernando López Miras, que "deje de pasearse por Fitur, hablando de una Región que no existe y venga a su tierra para explicar este tipo de prácticas del PP".

Desde Podemos Región de Murcia, ha expuesto, el diputado regional, pedimos al presidente López Miras, que asuma sus responsabilidades y de la cara ante la ciudadanía de la Región de Murcia antes de que se lo pida la propia Fiscalía.