PP critica que no se le permita debatir sobre no derogar la prisión permanente revisable en Pleno monográfico del menor

18/01/2018 - 18:01

El Grupo Parlamentario Popular ha criticado este jueves que los grupos de la oposición, en el marco de la Mesa de la Asamblea, nos les hayan permitido debatir su propuesta de resolución sobre no derogar la prisión permanente revisable en casos relacionados con menores en el Pleno monográfico dedicado a la infancia, argumentando que "no tiene que ver con los derechos de la infancia".

La Cámara regional acoge este jueves un Pleno Monográfico sobre la Atención a Menores y Protección a la Infancia, en la que cada grupo parlamentario presentará sus propuestas de resolución que se someterán posteriormente a votación.

En concreto, el PP ha presentado una propuesta de resolución dirigida a las Cortes Generales, a través del Gobierno de España, para que no se derogue la prisión permanente revisable, al considerarla un medio de prevención general frente a delitos extremadamente graves, particularmente frente a aquellos en los que los menores de edad pueden ser víctimas potenciales.

Pero, según ha expuesto el portavoz popular, Enrique Ossorio, en los pasillos de la Cámara autonómica, ha Mesa ha acordado no debatirla "porque no tiene que ver con los derechos de la infancia". "Ha pasado un hecho que no tiene precedentes en la Asamblea de Madrid. Se ha reunido la Mesa para calificar las siete propuestas de resolución y la Mesa solo ha rechazado una del PP sobre la no derogación de la prisión permanente revisable", ha explicado Ossorio.

Así, el popular ha señalado que su partido consideró que, en un Pleno que versaba sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia, no hay otro derecho "más importante de un niño que el de la propia vida".

"No sé lo que le van a decir a los padres de Marta del Castillo o a los padres de Diana Quer. Pensamos que en el código penal existe esa pena para tener una mejor defensa y nos parece incalificable que utilicen el que no se pueda debatir esa propuesta", ha lamentado Ossorio.

Ossorio ha incidido en que a los grupos de la oposición no les importan los derechos de la infancia y de la juventud y ha señalado que es un "incumplimiento flagrante del reglamento de la Asamblea" el que no puedan debatir dicha propuesta.