Cruz Roja ayuda a 310 familias cordobesas a afrontar pagos de luz, gas o agua

18/01/2018 - 19:00

Un total de 310 familias cordobesas han recibido durante el pasado año 2017 el apoyo de Cruz Roja para hacer frente al pago de una o varias facturas de suministros básicos en sus hogares como la luz, el gas o el agua, aunque siguen "siendo muchas las personas atendidas por la institución humanitaria que se enfrentan este invierno a la pobreza energética".

CÓRDOBA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Cruz Roja en una nota en la que ha recordado que debido a la pobreza energética no pueden satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Para hacer frente a esta situación, la institución humanitaria desarrolla diversos programas de emergencia social que se dirigen a la cobertura de las necesidades básicas y al apoyo a las familias para afrontar las situaciones más graves a las que se ven sometidas.

Entre dichas acciones se encuentra el pago de suministros básicos del hogar, como la luz, el agua o el gas. Así, la entidad --con financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y fondos propios-- ofreció ese apoyo durante el pasado año a un total de 310 familias de la provincia de Córdoba, de las cuales 180 recibieron ayudas para abonar recibos de luz (290 pagos), 13 para facturas de gas (14 pagos) y 117 para facturas de agua (172 pagos).

Y son muchas las que requerirán también este año de dicho apoyo, si nos atenemos a datos como el de la Asociación de Ciencias Ambientales, según la cual el 17 por ciento de los hogares españoles (más de siete millones de personas) dedica un gasto desproporcionado de sus ingresos al pago de las facturas de la energía y el nueve por ciento (más de cuatro millones de personas) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Entre las causas del agravamiento de la pobreza energética se encuentran la disminución de ingresos del hogar (relacionado directamente con factores como el desempleo), el encarecimiento de los precios de la energía, la antigüedad del parque de viviendas y la disminución de ayudas y subvenciones.

Ahora, con la bajada de las temperaturas, se complica aún más esta situación y su impacto en la salud de las personas, ya que el frío y la humedad permanente en un hogar pueden llevar a serios problemas respiratorios como asma y bronquitis, entre otros.

Las 476 ayudas para hacer frente a facturas que recibieron en 2017 un total de 310 familias se enmarcan dentro de los proyectos de 'Atención urgente a las necesidades básicas' y de Post Llamamiento, con un presupuesto global de algo más de 100.000 euros --entre ambos-- destinados al pago de suministros básicos de luz, agua o gas y de otros conceptos tales como alimentación, higiene, productos farmacéuticos, óptica o asistencia bucodental.

Y es que "son muchas las familias cordobesas que siguen atravesando verdaderas dificultades para cubrir sus necesidades más básicas", ha señalado el responsable provincial del Programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja, Ángel Córdoba, quien ha añadido que esto "constata la cronificación de la vulnerabilidad que se detecta en determinados sectores de la ciudadanía".