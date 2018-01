Bretón (PP): Zarracina "me amenazó en tono agresivo y violento, señalándome, a un centímetro, con cara de odio"

18/01/2018 - 19:14

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Avilés Ana Bretón ha asegurado este jueves que su compañero Francisco Zarrancina "me amenazó en tono agresivo y violento, señalándome, a un centímetro y con cara de odio a ti te voy a hacer llorar". Se refirió así, en declaraciones a los periodistas, al suceso que investiga la comisión de derechos y garantías del PP, acusaciones que el otro edil popular negó este miércoles.

AVILÉS, 18 (EUROPA PRESS)

"Sentí miedo por mi familia y mis hijos", ha reconocido y señalado que "recordarlo me provoca tristeza y pena". De hecho ha asegurado que "ahora mismo me resulta muy incómodo estar en el grupo municipal", en el que desde hace más de un año existe una división interna entre los más afines a la direccion regional del PP -grupo en que se encuentra Bretón- y los que no -entre los que está Zarracina.

Los hechos que analiza el comité de garantías tuvieron lugar al finalizar una junta de la gestora celebrada en septiembre, según la edil popular. Su compañero ha asegurado que fue en el transcurso de la misma.

"Sucedió cuando el presidente había levantado la sesión y procedíamos a salir de la junta". "Y se pidió a la secretaria, que es una de los testigos, que redactara un anexo con lo sucedido desde que terminó la junta gestora y hasta los incidentes", ha dicho Bretón para explicar los motivos por los que se añadió después.

La concejal popular ha asegurado que "es rotundamente falso que lo ridiculizáramos por el voto de la perrera", tal como ha manifestado Zarracina. Y ha explicado que "si estas amenazas me las hubieran hecho en mi vida personal lo hubiera denunciado en la Policía, pero como ocurrió con un afiliado del partido lo hago ahí".

Ha indicado que desde el comité de garantías "me han comunicado que existen las pruebas suficientes para iniciar una instrucción". Si considera probadas las amenazas la sanción al edil popular puede ir desde una expulsión temporal de la militancia a la permanente.