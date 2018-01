Un congreso de la UJA reunirá a expertos juristas para analizar el desafío soberanista en Cataluña

18/01/2018 - 19:15

La Universidad de Jaén (UJA) celebrará los próximos 15 y 16 de febrero el Congreso 'El desafío soberanista en Cataluña: aspectos jurídicos en su dimensión interna e internacional', en el que participarán expertos juristas de universidades españolas y europeas.

JAÉN, 18 (EUROPA PRESS)

Tres grupos de investigación de Derecho Penal, de Internacional y de Constitucional de la institución jiennense están trabajando en este "congreso académico y singular" que pretende abordar las causas y consecuencias de dicho proyecto secesionista que, además de suponer un nuevo desafío para el España y la Unión Europea, están impactando con intensidad en el sistema político diseñado por la Constitución de 1978 y en la estructura política de la UE.

Así se ha puesto de relieve este jueves en la presentación del congreso por parte de sus tres coordinadores: el director del Departamento de Derecho Público y Común Europeo de la Universidad de Jaén, Víctor Luis Gutiérrez; el catedrático de Derecho Constitucional de la UJA, Gerardo Ruiz, y el catedrático de Derecho Penal de esta universidad, Ignacio F. Benítez.

Para analizar esta situación en toda su dimensión, tres grupos de investigación de la UJA --Derecho Común Europeo y Estudios Internacionales (SEJ- 399), Andalucía, Derechos Fundamentales y Unión Europea (SEJ- 173) y Derecho Penal, Criminología, Democracia y Derechos Fundamentales (SEJ-428)--, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Escuela de Doctorado de la UJA, proponen un espacio de reflexión jurídica y académica.

Para ello, según ha informado la Universidad, el congreso se estructurará en tres mesas redondas, en las que participarán especialistas de las áreas de conocimiento que más y mejor pueden contribuir al debate objetivo de problemáticas jurídicas que se han planteado durante el desarrollo de este proceso.

Se trata de una oportunidad para realizar un análisis y un debate en profundidad desde una plataforma académico-científica de lo que representa la principal crisis política y constitucional desde la implantación de la democracia española. La crisis política ocasionada por el denominado Procés hacia la independencia en Cataluña contiene una variada problemática que se proyecta en diferentes órdenes y esferas del ordenamiento jurídico en España y Europa.

En el plano del Derecho Penal, Ortúzar ha explicado que los juristas están ante algo completamente novedoso. "No entro a valorar si tenemos políticos en prisión o presos políticos. Lo que sí es cierto es que tenemos políticos en prisión, que están acusados por unos delitos que no se han aplicado nunca, que no fueron concebidos para esto", ha comentado.

Ha añadido que "cuando se plantea rebelión o sedición implica un alzamiento tumultuario, violento y ahora estamos trasladando el concepto de violencia para las coacciones personales físicas a un concepto para los que no fueron creados". Así, "todo ese debate y ese problema es algo que hay que ir canalizando y analizarlo previamente".

Por su parte, en el área del Derecho Constitucional, Ruiz Rico ha subrayado que las constituciones son obra de los seres humanos "y, por lo tanto, son imperfectas". "Y la nuestra lo es, especialmente, en el ámbito del modelo territorial, porque se podría haber diseñado de otra forma, de una manera más perfilada, más concreta", ha afirmado.

Sin embargo, ha considerado que no se puede responsabilizar a los padres de la Constitución, "que surge de 40 años de dictadura, de poseer una varita mágica o una bola de cristal en la cual encuentre una solución a un problema territorial que procede y que arrastramos desde el siglo XIX".

ASIGNATURA PENDIENTE

Al hilo, ha reconocido que el tema territorial es "una asignatura pendiente" que tampoco se ha solucionado con la Constitución de 1978, ni con el desarrollo estatutario de ésta, al tiempo que ha incidido en que la principal responsabilidad no es jurídica, sino política.

"Es la clase política que representa a los ciudadanos, tanto la estatal como la de Cataluña, la principal responsable de que no se encuentre una solución y no hago distinciones de partidos políticos, ni de corte constitucional o independentista, aunque la principal responsabilidad del problema que se ha generado en el orden constitucional es de los partidos independentistas catalanes", ha apostillado.

De su lado, Gutiérrez ha destacado que lo importante de este congreso "es la confluencia de tres ramas académicas jurídicas para analizar con rigor jurídico y académico el tema". En cuanto al área del Derecho Internacional, ha aludido a cuestiones que vienen de lejos, como la autodeterminación de los pueblos, "cuáles son los límites, su aplicación, si es conforme o no al Derecho Internacional".

"De hecho, los grupos independentistas en España son muy inteligentes; saben que no pueden ejercer el derecho a la autodeterminación y sí al Derecho a decidir, porque jurídicamente no se puede aplicar", ha comentado. Igualmente, se analizarán cuestiones como el asilo, la cooperación penal en el marco de la Unión Europea, o la posible injerencia de Rusia, a través del ciberataque en el proceso de Cataluña", ha dicho.

CONFERENCIANTES

Ha precisado, además, que doce serán los ponentes, procedentes de once universidades: Antonio Remiro Brotóns, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid; Javier Andrés González Vega, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo; Víctor Sánchez Sánchez, director Máster en Derechos Humanos de la UOC; Carlos Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

También participarán Antonio Porras Nadales, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla; Lucio Pegoraro, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Bolonia; Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; Enric Fossas Espadaler, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Lorenzo Morillas Cueva, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

Junto a ellos, asistirán al congreso Joan J. Queralt Jiménez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona; Francisco Javier Álvarez García, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, y Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. La información sobre esta cita se puede consultar en 'http://ccataluna.djitesting.com/'.