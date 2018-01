Abierto hasta el 21 de febrero el plazo de inscripción en la II Lanzadera de Empleo de Tudela

19/01/2018 - 11:20

La comarca de Tudela contará a partir de marzo con una nueva edición de la Lanzadera de Empleo, un programa gratuito de orientación, activación y motivación laboral que en su primera edición logró buenos resultados, ya que un 60% de las personas participantes encontraron trabajo en diferentes sectores.

Esta segunda edición contará con 20 plazas, destinadas a personas desempleadas, con cualquier nivel de estudios y procedentes de cualquier sector profesional. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 21 de febrero y la actividad comenzará en marzo, con una duración de cinco meses.

La iniciativa está impulsada por Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica y el Servicio Navarro de Empleo (SNE), con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Se desarrollará de nuevo en el Centro Integrado Politécnico ETI.

En la I Lanzadera de Empleo de Tudela, desarrollada en 2017, 13 de los 24 participantes encontraron trabajo en diversos sectores en el transcurso de los cinco meses que dura la actividad, motivo por el que se ha reeditado el acuerdo de colaboración entre las partes.

REQUISITOS Y SELECCIÓN

La II Lanzadera de Empleo de Tudela irá destinada a 20 jóvenes en desempleo, menores de 35 años. No obstante, si las plazas no se cubren con estos perfiles, se reserva la posibilidad de que cinco puedan destinarse a personas de hasta 59 años. Podrán tener cualquier nivel formativo y proceder de cualquier sector laboral, tengan o no experiencia previa.

Las 20 personas que resulten seleccionadas, se reunirán varios días a la semana en las aulas del Centro Integrado Politécnico ETI, durante un período máximo de cinco meses. Con la guía y orientación de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades para optimizar su búsqueda de trabajo: talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0, entrenamiento de entrevistas personales, elaboración de mapas de empleabilidad y visitas a empresas.

NUEVAS TÉCNICAS PARA GANAR CONFIANZA

La Fundación Santa María la Real ha explicado que "la lanzadera no es un mero curso para actualizar el currículum y tampoco es una agencia de colocación donde damos trabajo a los participantes". "Es un programa intensivo de cinco meses para ayudar a personas desempleadas a activar y optimizar su búsqueda de trabajo en el mercado actual, con nuevas técnicas que les permiten ganar confianza y seguridad en las entrevistas, y con nuevas actividades que les acercan al tejido empresarial", ha añadido.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica, Joan Cruz, ha valorado que "las lanzaderas son un proyecto ilusionante e innovador en su enfoque y en su apuesta por entender el trabajo colectivo como una manera de superar la situación de desempleo". "Desde Fundación Telefónica apoyamos esta iniciativa buscando ser un agente multiplicador que potencien sus buenos resultados, ayudando a personas desempleadas a encontrar su camino laboral", ha comentado.

Por último, la directora gerente del SNE, Paz Fernández, ha señalado que las lanzaderas "son una vía innovadora para la activación de las personas que buscan empleo". "El ámbito de la agencia de empleo de Tudela se ha producido el mayor descenso del paro de Navarra durante 2017, del 12,4%", ha asegurado para añadir que "esta mejora del mercado de trabajo, diversificado en la zona, indica que hay margen de oferta de puestos de trabajo".

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y voluntario, disponen hasta el 21 de febrero para inscribirse a través de la web de Lanzaderas (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion) o en formato presencial, solicitando y presentando el correspondiente formulario en la agencia de empleo de Tudela del SNE y al CIP ETI Tudela.