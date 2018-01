Aguado habla de "prácticas obstruccionistas" para investigar actas del Canal y pide explicaciones a Cifuentes

19/01/2018 - 11:38

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este viernes durante su asistencia a Fitur que hay "prácticas obstruccionistas" desde el Gobierno regional para investigar las actas del Canal, por lo que ve preceptivo que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, dé explicaciones de las mismas en la comisión de investigación de la Asamblea.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Mesa de la comisión se reunió ayer tras la celebración del Pleno monográfico sobre atención al menor, y acordó continuar con una sesión más sobre el Canal de Isabel II.

Así, Aguado ve "importante" que Cifuentes acuda a esta comisión para "dar explicaciones de algo que no ha quedado claro". "No ha dado explicaciones suficientes y hay demasiadas contradicciones, cosas que no cuadran, casualidades, y lo importante es que se explique y a partir de ahí que cada grupo tome la decisión que corresponda", ha expresado Ignacio Aguado a continuación.

Esta sesión tendrá lugar el viernes 2 de febrero y a ella han sido citados, con obligación de acudir, la presidenta regional, el abogado general de la Comunidad, Carlos Moro, el exsubdirector general de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo, Sebastián Sánchez, y el subdirector de Asuntos Constitucionales, Fernando Luque.

Esta será además la primera sesión a la que no acudirá el Grupo Parlamentario Popular, que decidió a principios de año abandonar la comisión, al considerarla un "linchamiento" a su partido.

En opinión del portavoz de la formación naranja en la Asamblea, el Gobierno regional lleva "dos años y medio intentado cerrar la comisión de investigación, primero diciendo que es una causa general, luego aludiendo a informes jurídicos para intentar cerrarla, y cuando no han podido controlarla, han decidido no ir".