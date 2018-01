Soto no baraja reducir el umbral del 1% de apoyo a propuestas de Decide Madrid pero sí mejoras para que no se diluyan

19/01/2018 - 11:47

"Dos iniciativas son más que las cero iniciativas en 26 años" con el PP, ha lanzado

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, no baraja reducir el umbral del 1 por ciento de apoyo a las propuestas que se presentan en Decide Madrid (decide.madrid.es) pero sí mejoras para que no se diluyan entre las muchas presentadas.

En la comisión del ramo y a una pregunta del PP, Soto ha indicado que se ha producido un incremento en el número de propuestas presentadas en Decide Madrid de "1 por 5.000". "Estamos viendo mejoras en el sistema para que los apoyos no se diluyan entre las propuestas distintas", ha avanzado.

Pablo Soto ha señalado que son 362.000 personas las registradas en la plataforma y ha defendido que el hecho de que ya se hayan votado dos propuestas ciudadanas "no es poco" sino que es "un número parecido al de municipios donde la democracia participativa está implantada desde 1848, como en Suiza". "Dos iniciativas son más que las cero iniciativas en 26 años" con el PP, ha lanzado.

El delegado es partidario de mejorar el sistema para que no se diluyan los apoyos entre las más de 20.000 presentadas, una cifra muy alejada de las diez que anualmente se presentan de media en Suiza, lo que hace más factible que se supere el umbral marcado y se puedan votar algunas de ellas en cada ejercicio.

Desde el PP, Begoña Larrainzar ha comenzado su intervención recordando el "capote" que Cs lanzó a Ahora para poder bajar el umbral de participación del 2 al 1 por ciento. Eso se traduce en dos proposiciones a votar hace ahora prácticamente un año, "un manifiesto buenista para hacer la ciudad más sostenible" y "otra para la que no tenían competencias, el billete único". A día de hoy la proposición más apoyada "no llega a 8.000 votos, no llegan al 0,3 por ciento" en un proceso que "hace aguas y languidece".