Cecam pide "soluciones prácticas y lo más baratas posibles" pero no se muestra "ni a favor ni en contra" del silo

19/01/2018 - 12:07

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha solicitado este viernes "soluciones prácticas y lo más baratas posibles" respecto al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca), pero no se ha mostrado "ni a favor ni en contra" del silo. "No es una cuestión política ni medioambiental", ha agregado.

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado la patronal toledana durante el desayuno informativo que ha ofrecido el presidente de los empresarios castellano-manchegos, Ángel Nicolás, junto al secretario regional de Cecam, Felix Peinado.

Nicolás ha sostenido que en España existe "un claro" mix energético en el que está incluida la energía nuclear "por muy mal que suene". "No acabamos de entender por qué no queremos energía nuclear pero la compramos en Francia y no queremos un ATC cuando no nos importa exportar los residuos a Francia atravesando más localidades que si hubiera" silo, ha agregado.

"El transporte incrementa el coste y estamos pagando una cantidad muy grande al año por enterrar los residuos de nuestras centrales y eso incrementa el coste energético", ha indicado, para añadir que la energía nuclear es la más barata y que, aunque tiene peligros, hay que poner las medidas para que no los haya.

Por último, tras indicar que parece que el problema del ATC es más de ubicación que de otra cosa, el presidente de la patronal castellano-manchega ha indicado que España debe tener una infraestructura de estas características mientras tenga centrales nucleares.