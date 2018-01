Ganemos desbloquea la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real

19/01/2018 - 12:35

La concejala de Ganemos, Prado Galán, y el miembro de la mesa de coordinación de la Asamblea de Ganemos, Francisco Trillo, han anunciado este viernes su decisión de desbloquear la negociación de los presupuestos 2018 del Ayuntamiento de Ciudad Real.

CIUDAD REAL, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha detallado Galán, la Asamblea de Ganemos ha tomado esta decisión después de que, en una reunión con el equipo de Gobierno municipal el pasado viernes, comprobaran que ya se han ejecutado casi todas las enmiendas que presentaron para los presupuestos del año 2017.

"No podíamos sentarnos a negociar unos nuevos presupuestos sin que se hubieran cumplido las enmiendas que nos aprobaron en los anteriores", ha señalado Galán, que ha agregado que en la última reunión comprobaron que se han ejecutado ya casi todas su enmiendas desde que anunciaron el bloqueo con excepción de alguna que ya están en ejecución como, por ejemplo, la remodelación del antiguo edificio del IMPEFE para destinarlo a las asociaciones.

Por su parte, Trillo ha destacado que el próximo 24 de enero volverá a reunirse la Asamblea de Ganemos, en esta ocasión ya para ir definiendo las enmiendas que presentarán a las cuentas propuestas por el PSOE, sin haberse marcado líneas rojas ni plazos "porque sería irresponsable. Lo único que importa es que consigamos los mejores presupuestos para Ciudad Real".

Aunque no ha avanzado propuestas concretas hasta que no se reúna la asamblea, sí ha señalado que llevan trabajando todo el año a través de mociones y que insistirán en incentivar y fomentar los colectivos que más participan en la ciudad y a los que hasta ahora se había prestado menos atención.

Finalmente, y tras lamentar que no haya habido autocrítica del PSOE por llegar a esta situación y que el PP haya aprovechado cuando ellos no los tenían hasta marzo los presupuestos, Trillo ha dicho que ya tienen algunas enmiendas preparadas que no ha querido avanzar "porque la última palabra la tiene la asamblea que esperamos que sea muy numerosa".