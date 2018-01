El PAR decidirá acciones hacia su grupo en La Muela, tras presentar una moción de censura que no comparte

19/01/2018 - 12:45

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha explicado que su grupo municipal en La Muela ha presentado una moción de censura contra el alcalde, Adrián Tello (CHA), que "no compartimos" y en la próxima ejecutiva "se analizará la cuestión y se tomarán las decisiones que correspondan".

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Aliaga ha explicado que la presentación de esta moción en La Muela --junto con el grupo del PP y un concejal no adscrito-- "no se preguntó, ni se consultó a los órganos correspondientes, la comisión ejecutiva y el comité intercomarcal de Zaragoza", sino fue "una decisión al margen de estos".

Aliaga ha añadido que el PAR "ni respalda, ni aprueba esta moción de censura", una decisión "que ha sido tomada por el grupo municipal".

CS-COMPROMISO

En otro orden de cosas, el dirigente del PAR ha manifestado que no está "ni a favor, ni en contra" de las conversaciones que puedan mantener los partidos de Ciudadanos (Cs) y Compromiso con Aragón. "Es un tema que no consideramos para nada", además de que "no podemos censurar las conversaciones" que mantengan otros partidos.

En este sentido, ha esgrimido que es una cuestión que "corresponde a las esfera tanto de un partido, como de otro", que harán "lo que tengan que hacer".

Sobre cómo podría afectar esto a sus resultados en las próximas elecciones municipales y autonómicas, Aliaga ha indicado que cuando militantes del PAR abandonaron este partido y fundaron Compromiso con Aragón, obtuvieron en las elecciones "los resultados que tienen".

Por su parte, ha continuado Aliaga, "estamos armando nuestras candidaturas en Teruel, Huesca y Zaragoza e iremos con un proyecto político centrado en Aragón y los otros que vayan con el proyecto político que consideren oportuno", que "ni nos afecta, ni nos preocupa".