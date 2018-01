Moragues achaca a Compromís "sectarismo" por plantar a Rajoy: "Las buenas noticias para la Comunitat les sientan mal"

19/01/2018 - 12:47

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha afeado a Compromís su "sectarismo" y "deslealtad" al haber anunciado que ningún representante de la coalición asistirá el próximo lunes a la inauguración del tramo del AVE a Castellón. "Está claro que las buenas noticias para la Comunitat Valenciana, como es la llegada histórica del AVE a Castellón, a algunos les sientan mal", ha apuntado el delegado, quien ha considerado que con esta actitud Compromís "se ha echado al monte".

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha afeado a Compromís su "sectarismo" y "deslealtad" al haber anunciado que ningún representante de la coalición asistirá el próximo lunes a la inauguración del tramo del AVE a Castellón. "Está claro que las buenas noticias para la Comunitat Valenciana, como es la llegada histórica del AVE a Castellón, a algunos les sientan mal", ha apuntado el delegado, quien ha considerado que con esta actitud Compromís "se ha echado al monte".

Moragues ha realizado estas manifestaciones, a preguntas de los medios en un acto para hacer balance de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sobre la decisión de Compromís de que ninguno de sus cargos participe en el acto de inauguración del AVE Madrid-Castellón del próximo lunes, que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al considerar "una auténtica burla que se esté intentando vender como alta velocidad un servicio que en realidad no lo es".

Al respecto, el delegado del Gobierno ha declarado que "está claro que las buenas noticias para la Comunitat Valenciana a algunos les sientan mal" y ha recalcado que la llegada del AVE es "una gran noticia", como demuestra los más de 1.300 billetes que se han vendido en 24 horas para el trayecto.

El representante del Ejecutivo central ha relacionado este anuncio de Compromís con su ausencia a principios de semana de la entrega del Premio Convivencia Fundación Manuel Broseta a la entidad Societat Civil Catalana. "Compromís se ha echado al monte", ha aseverado, al tiempo que ha afeado su "descortesía y deslealtad" hacia Gobierno.

Para Moragues, la coalición valenciana "fomenta una política frentista". Y ha subrayado: "Los representantes políticos tenemos que ser conscientes de que gobernamos y representamos a toda la ciudadanía, nos haya votado o no, piensen igual que nosotros o no, y eso es una pérdida del tono institucional evidente porque denota sectarismo y no se atiende al decoro y estética que deben tener las distintas administraciones públicas".

Ha insistido en que se trata de un acto que supone "una gran noticia para la Comunitat Valenciana y para Castellón", al que asistirá el presidente "votado democráticamente" y, por tanto, "no asistir es una descortesía".

Finalmente, ha advertido: "En esa política de enfrentamiento a nosotros no nos encontrarán porque lo que queremos es hacer inversiones y obras y mejorar la calidad de vida de la gente".