Oltra dice que si la sentencia de Gürtel condena a las empresas implicadas tendrán que estar "miradas con lupa"

19/01/2018 - 13:54

Destaca que ahora hay un control "exhaustivo" en las contrataciones para que "no vuelvan a pasar las cosas que pasaban con la Gürtel"

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha instado este viernes a esperar a la sentencia del caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PPCV y ver si condena a las empresas cuyos responsables reconocieron los pagos en 'b', en cuyo caso "tendrán que estar miradas con lupa", pero lo que no se puede hacer si no se establece una limitación legal es limitar desde la administración "algo que no ha limitado la legalidad", porque sería "ir en contra de la ley".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre si existe voluntad de atender la petición de Podemos de realizar una inspección para ver si existen contratos públicos con empresas vinculadas a la corrupción.

"Estamos abiertos a cualquier petición que cualquier grupo haga", ha indicado, pero ha pedido dejar trabajar a la justicia y esperar a ver el resultado del procedimiento. "Tiene que haber una sentencia primero", ha dicho, y analizar sus términos y si establece limitaciones a las empresas o se deriva para ellas algún tipo de responsabilidad penal. "Hay que ir paso a paso", ha incidido, considerando en todo caso que "es de esperar" que tras la confesión la sentencia sea condenatoria.

Más allá de esa petición de "prudencia", ha recordado que el actual Consell ha puesto en marcha filtros de control como el sistema de alertas tempranas para prevenir la corrupción porque "una vez van nueve empresarios a la Audiencia Nacional a decir que, efectivamente, financiaron de manera presuntamente ilegal a un partido político que estaba en el gobierno ya hemos fracasado colectivamente".

Ahora, el control en las contrataciones de la Generalitat "no tiene nada que ver con lo que pasaba con el antiguo gobierno del PP" y en los centenares que hay en marcha "se deja trabajar a los técnicos, se trabaja por algoritmos, no hay ningún político que dé consignas a los técnicos".

"El control que se hace ahora mismo es absolutamente exhaustivo y tecnificado, no hay una gestión política de la contratación, hay una gestión técnica como se tenía que haber hecho siempre", ha reiterado la vicepresidenta.

Así, resolver las valoraciones y recursos "compete exclusivamente a los funcionarios, técnicos, y esa es la manera de funcionar", ha insistido, "para que no vuelvan a pasar las cosas que pasaban con la Gürtel".

"Eso ahora no pasa ni debe volver a pasar nunca más en esta comunidad, no quiero volver a avergonzarme como ciudadana valenciana oyendo a una persona decir que se les decía que o contrataban con esta empresa que es amigo de no sé quién o no vais a cobrar; eso a mí me da vergüenza y a la mayoría de valencianos también", ha dicho, para pedir también que "devuelvan el dinero".