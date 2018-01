Víctor Martínez sobre declaraciones Roque Ortiz: "quien pretenda trabajar de esta manera, no tiene cabida en el PP"

19/01/2018 - 13:58

Asegura que en el PP de la Región de Murcia no se trabaja de esa manera y quien lo haga o pretenda "ya sabe donde tiene la puerta"

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha tachado de "desafortunadas" las declaraciones del concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, quien, en una reunión con presidentes de las juntas municipales y portavoces populares en pedanías, pidió a los asistentes "que no se le olvide a la gente que está en las concesionarias y a las que les hemos conseguido un trabajo", y afirmó que va a gastarse un dinero "sin hacer convocatoria pública en dar satisfacción".

A preguntas de los medios, el portavoz del PP en la Región de Murcia ha afirmado que "quien pretenda trabajar de esta manera, no tiene hueco en el PP".

Acompañado del secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del PPRM y diputado regional, Jesús Cano, ha insistido en que estas declaraciones "no tienen cabida en el PP regional ni nacional".

Por tanto "rechazamos estas desafortunadas declaraciones del señor Ortiz" que como explicaba el alcalde de Murcia, José Ballesta "tienen más que ver con un exceso verbal que con las afirmaciones que se realizaban".

"En el Partido Popular de la Región de Murcia no se trabaja de esa manera", ha reiterado Víctor Martínez, "y si alguien trabaja o pretende trabajar de esa manera, no tiene cabida en el PP" de la Región, "ya sabe donde tiene la puerta", aquí no queremos a nadie que trabaje de esa manera".

A preguntas de cómo valora que se conozcan estas declaraciones en una reunión interna, concluye que la "mejor manera de no se conozcan, es no realizarlas".