'The Hole Zero' ofrecerá en el Olympia de València un show explosivo del que "la gente no querrá salir"

19/01/2018 - 14:21

'The Hole Zero', la nueva producción de la saga 'The Hole', llegará el próximo 16 de febrero al Teatro Olympia de València con un show "más que explosivo", con números "dinámicos" y una mezcla de teatro, cabaret, burlesque y circo, para que la gente "se sumerja en el agujero y no quiera salir".

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado la coordinadora general de la productora del show --LETSGO--, Itxaso Barrios, que junto con uno de los Maestros de Ceremonias (MC) del espectáculo, Manu Badenes, ha presentado el espectáculo en una rueda de prensa en el Teatro Olympia de València, que acogerá 'The Hole Zero' hasta el 25 de marzo.

Barrios ha asegurado que han tirado "la casa por la ventana" para que esta nueva producción se quede "con lo mejorcito de las anteriores" y ha sostenido que está al "servicio del público", al que aconsejan que dejen sus problemas fuera, para llevarles a "un lugar muy especial". En este sentido, Badenes ha señalado que la cuarta pared es "muy relativa" y que se encuentra un "equilibrio interesante" entre esta y la apuesta del show para que los espectadores "se sientan partícipes".

El maestro de ceremonias también ha explicado que la nueva producción es una precuela de las anteriores 'The Hole', por lo que "no es imprescindible" haber visto los otros espectáculos para entenderla. 'The Hole Zero' se sitúa en la ciudad de Nueva York, más concretamente en el local Studio 54, la Nochevieja de 1979, un momento de "transformación y de apertura de mente de la sociedad".

SIN COMPLEJOS

La obra, que habla sobre "el bien y el mal y cómo quitarte los complejos" cuenta con tres MC, Badenes, la Terremoto de Alcorcón y Txabi Franquesa, que se turnarán las funciones, además de representar números distintos, lo que provoca que no haya dos funciones iguales. En este sentido, Barrios ha sostenido que se adaptan a "todas las circunstancias" y les gusta ese cambio.

La coordinadora general de LETSGO, que ha asegurado que procuran ser "políticamente incorrectísimos", ha confirmado que en 'The Hole Zero' habrá "artistas internacionales de primer nivel" y que la música será un "elemento indispensable", tanto que Badenes ha afirmado que traerán "la banda sonora de nuestras vidas".