La Sindicatura de Cuentas presenta un informe "favorable con excepciones" sobre los ejercicios 2010 y 2011 de Cort

19/01/2018 - 14:26

La Sindicatura de Cuentas de Baleares (SCIB) ha entregado al Parlament el Informe 138/2017 de la Cuenta general del Ayuntamiento de Palma correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011; un informe "favorable con excepciones".

PALMA DE MALLORCA, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el SCIB este viernes en un comunicado, en el que ha explicado que se trata de un informe de carácter general que se ha llevado a cabo como "órgano al cual corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Baleares", del cual forma parte el Ayuntamiento de Palma.

El ámbito subjetivo del Informe es el Consistorio y sus entidades dependientes, y la fiscalización ha abarcado la Cuenta general del Ayuntamiento y las cuentas anuales de las fundaciones y los consorcios dependientes correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.

Según la Sindicatura, "excepto por los efectos de los ajustes que se podrían haber considerado necesarios si no se hubieran tenido determinadas limitaciones del alcance del trabajo y excepto por el efecto de las excepciones indicadas en el apartado de opinión financiera y de la legalidad del Informe", estas cuentas anuales expresan "la imagen fiel de la liquidación del presupuesto, del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual finalizado en esta fecha, de conformidad con el marco normativo financiero y los principios y los criterios contables de aplicación".

Esta opinión no incluye los organismos autónomos, las sociedades mercantiles, las fundaciones y los consorcios dependientes, dado que para estas entidades el alcance limitado de la fiscalización no permite la formación de una opinión. No obstante, en el Informe se exponen, si procede, las incidencias detectadas en la realización del trabajo de fiscalización.

Además de las incidencias que se detallan al final de cada apartado, el Informe contiene un total de 39 recomendaciones para mejorar la gestión económico-financiera de la entidad fiscalizada: una de carácter general en el apartado introductorio; 23 en el apartado de Administración general del Ayuntamiento de Palma, y 15 en el de entidades dependientes y vinculadas.

También incluye ocho estados agregados y tres consolidados, y acompañan al Informe los anexos, que contienen 25 cuadros y 50 fichas individualizadas, una para cada ejercicio del ámbito temporal de cada una de las 25 entidades analizadas, con los datos más relevantes, además de las alegaciones formuladas por Cort al informe provisional que en su momento ya emitió la SCIB.

Por último, el Informe de la Cuenta general del Ayuntamiento de Palma correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011 puede ser consultado en el portal web de la Sindicatura (www.sindicaturaib.org), con el número 138/2017.