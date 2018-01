Madrid. gabilondo cree que cifuentes querrá comparecer otra vez en la comisión sobre corrupción

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo este viernes que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, "querrá comparecer y hacer valer sus razones" en la comisión de investigación sobre la corrupción, a la que los socialistas y Podemos la han llamado a acudir otra vez tras conocerse que no envió documentación sobre el Canal de Isabel II aunque tenía permiso judicial para hacerlo.

Gabilondo hizo estas declaraciones en su visita al tradicional 'Día de Madrid' de cada edición de Fitur, donde apuntó que "lo más sensato" es que comparezca otra vez, pese a las reticencias del PP, porque, aunque Cifuentes haya dado su opinión a través de los medios de comunicación respecto a las últimas revelaciones de la Operación Lezo, "el lugar idóneo para expresarse es la Asamblea".

Para el portavoz socialista, las explicaciones sobre por qué Cifuentes no envió la documentación sobre el caso que poseía aunque tenía permiso judicial desde agosto "no son suficientes". "No creemos que sea un error sólo administrativo. Ha sido una presunta obstrucción de la labor que tiene que hacer el Parlamento. Sería bueno que se despejaran esas dudas", indicó, deslizando que mucho "entusiasmo" por entregar las actas no han notado los socialistas.

