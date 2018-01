Marín (Cs) anima al PP a que "al menos" se abstenga y permita la aprobación del Presupuesto local de 2018

19/01/2018 - 14:45

El presidente y portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha realizado este viernes un llamamiento al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla para que "al menos valore la posibilidad de una abstención" en la votación del Presupuesto del Consistorio hispalense para este año 2018 que posibilite su aprobación en el Pleno.

Así lo ha indicado Juan Marín en declaraciones a los medios antes de reunirse en el Ayuntamiento de Sevilla, junto a los concejales de Cs, con el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, en un contexto además en el que se tramitan los Presupuestos del Consistorio para este año 2018.

Cabe recordar que el proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense y sus sociedades y organismos satélite para 2018 asciende a aproximadamente 960 millones de euros, una cifra similar a la del presupuesto del año en curso, y, como ya ocurriera con los anteriores, está marcado por un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, con medidas por importe de casi 50 millones para que la formación naranja apoye el texto.

En el contexto de tales contactos, pues el PSOE gobierna el Ayuntamiento sin mayoría absoluta y necesita el respaldo o abstención de al menos dos grupos para que prospere su proyecto presupuestario, el Grupo Popular ha promovido su propio "presupuesto alternativo", como "enmienda a la totalidad" a las cuentas previstas por el Gobierno local socialista.

Marín ha valorado este viernes el "magnífico trabajo" que, a su juicio, ha realizado el grupo municipal de Cs "para llegar a un consenso con el PSOE para sacar adelante unos Presupuestos" en los que, según ha apostillado, "esperábamos que el PP también pudiera incorporarse por ese sentido de la responsabilidad que hoy se exige más que nunca en España en una situación tan convulsa como desgraciadamente estamos viviendo en algunos territorios".

Marín ha incidido en que "deberíamos ponernos de acuerdo para que los ciudadanos no pagasen el precio de la confrontación política", y ha defendido que por parte de Cs se han realizado una serie de propuestas que van "en la línea de mejorar la creación de empleo y los servicios públicos", así como que realizan "una labor importante en materia social".

El líder de Cs en Andalucía ha subrayado que, en su conjunto, la aportación del partido naranja a los Presupuestos municipales "supera los 43 millones de euros", y ello "en la línea de mejorar la calidad de vida de los sevillanos, fomentar el empleo y posibilitar que la ciudad saque adelante sus proyectos".

Marín ha puntualizado que "al PSOE no le sale gratis este respaldo", porque "Ciudadanos sigue fiscalizando los presupuestos del Ayuntamiento y el cumplimiento de los acuerdos adoptados con el grupo municipal". Al respecto, ha valorado que "prácticamente el 85 por ciento de los acuerdos" alcanzados para el ejercicio presupuestario de 2017 "se han ejecutado", lo cual, según ha afirmado, "demuestra que lo que se firma con Ciudadanos se cumple, que Ciudadanos cumple en las instituciones donde está, y que Ciudadanos va a ser siempre una fuerza política dispuesta a entenderse por el bien de los sevillanos".

Marín ha defendido que el apoyo de Cs a los Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla de 2018 "es un acto no sólo de responsabilidad política, sino necesario en un momento en el que la estabilidad tiene un alto precio para las instituciones", y cuando "la ciudad de Sevilla tiene proyectos de futuro", es "referente" en el conjunto de España y "no puede permitirse el lujo, como algunos pretenden, de no aprobar unos Presupuestos para garantizar la mejora de los servicios básicos" para los sevillanos.

"TODAVÍA HAY TIEMPO"

En esa línea, ha realizado un llamamiento al PP "una vez más, porque todavía hay tiempo para que el PP en el Ayuntamiento se sume a esta responsabilidad que tenemos que tener desde la oposición con los sevillanos".

Marín ha incidido en que "hay tiempo, hay motivo y hay espacio de diálogo para que el PP al menos valore la posibilidad de una abstención si no quiere respaldar estos Presupuestos, si no tiene la valentía y gallardía que hay que tener en política para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la gente", y que su abstención posibilite "normalidad" en el Ayuntamiento y "la gestión se haga para mejorar la calidad de vida de la ciudad".

Por su parte, el portavoz municipal de Cs en el Ayuntamiento, Javier Millán, ha señalado, también en declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión con el alcalde Juan Espadas, que "todos los sevillanos deben tener claro que la institución debe seguir funcionando", y "no podemos estar al albur de caprichos personales o de tacticismo de un grupo", en alusión al PP.

"El Ayuntamiento tiene que seguir, y, sobre todo, la ciudad tiene que recibir la respuesta de la institución, que es que se convoque una Comisión de Hacienda --ya prevista para el próximo martes día 23--, que a continuación haya un Pleno, y que tengamos oportunidad de votar un Presupuesto y retratarnos todos los grupos políticos, pensando en el conjunto de la ciudad".

Millán ha aseverado que "no podemos esperar" y, "este año, Sevilla tiene que tener un Presupuesto aprobado en tiempo y forma", y en esa línea ha considerado "equivocada" la "táctica de quien quiere dilatar, que pasen las semanas, los meses y, finalmente, o no se apruebe un Presupuesto, o se apruebe muy tarde".

Tras apuntar que en el grupo municipal de Cs han "hecho los deberes", se ha mostrado de acuerdo con la convocatoria de la Comisión de Hacienda para el próximo martes, y ha dicho esperar que de aquí a ese día "el PP recapacite", e incluso que el presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy --que este sábado tiene previsto un acto en Sevilla-- "ayude a los populares de Sevilla a inculcarles la idea de que un presupuesto se enmienda a través de enmiendas, lógicamente, no de un presupuesto alternativo".

De esta manera, Millán ha expresado su deseo de que "el lunes tengamos la sorpresa de que el PP registra sus enmiendas", y que éstas "puedan ser votadas en la Comisión de Hacienda".

En el caso de que no sea así y el PP no registre sus enmiendas, Millán ha apuntado que el martes se votarán las enmiendas de los demás grupos municipales presentes en el Ayuntamiento --PSOE, Participa Sevilla, Cs e IU-- y, a continuación, tendremos la oportunidad de valorar el proyecto en el Pleno, como corresponde", según ha finalizado.