El psoe no ve una "deslealtad" la reunión de rubalcaba con el pdecat

19/01/2018 - 14:36

La dirección del PSOE no ve como una "deslealtad" la reunión que mantuvo el ex secretario general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba con la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, si bien remarcan que la "posición del partido la fija" la Ejecutiva y el secretario general.

"No es una deslealtad, es un compañero que ha tenido responsabilidad importantísima en este partido y que puede quedar con quien considere", dijo la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Ferraz.

De esta manera valoró la 'número cuatro' del PSOE el encuentro de Rubalcaba y Pascal de este jueves por la tarde y de la que Ferraz asegura que no tenía conocimiento hasta que lo desveló el digital 'eldiario.es'.

Tras insistir en que la posición del PSOE "la construye" la Ejecutiva y el secretario federal, Calvo apuntó que "las decisiones del PSOE las toma el PSOE" y que les parece "muy bien que cualquier socialista se reúna con quien considere oportuno y si ayuda eso, pues fenomenal".

Calvo restó importancia a esta cita de Rubalcaba en Madrid con Pascal y el diputado del PDeCat Jordi Xuclá, que las partes aseguran que fue "casual", asegurando que ella como Ejecutiva sabe de la cita lo mismo que cualquier militante. "El propio secretario general ha dicho que le parece bien, cualquier cosa que esté sirviendo nos parece muy bien, no hay más que decir", zanjó Calvo, aludiendo a las palabras de Sánchez en un programa de Telecinco.

Por otra parte, el PSOE insiste en que no se puede ser presidente en la distancia, por lo que no ve "en el futuro" de Cataluña a Carles Puigdemont. "No nos parece que se pueda ser presidente más que sirviendo públicamente, desde tu cargo, a los que te han votado y a los que no también". Además, Calvo indicó que pensaría que se trata de una "broma" la posibilidad de una investidura telemática si no fuera porque Puigdemont la está proponiendo.

